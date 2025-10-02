San José pide especial atención a «los detalles» que deciden los partidos

El Eibar viaja hoy rumbo a Ceuta, donde llevará a cabo la tercera y última sesión preparatoria antes del choque que mañana (20.30 horas) ... afrontará en el Alfonso Murube 20 años después de eliminar al equipo ceutí de la Copa, en 2005.

Los cuatro puntos sumados tras su triunfo ante la Real Sociedad (2-1) y el empate amarrado de forma épica ante el Deportivo gracias al gol de Adu Ares en el último suspiro, han elevado al máximo la moral de la tropa armera, por lo que Beñat San José espera que la tercera salida sea la definitiva para que el conjunto azulgrana estrene su casillero de puntos a domicilio.

Para ello considera fundamental que sus jugadores «empiecen a creer que pueden generar más ocasiones» y, sobre todo, «materializarlas», dice lamentando las muchas opciones desperdiciadas en las frustradas visitas al Huesca (2-1) y Cádiz (1-0). «Cuando estás de visitante es muy importante materializar las ocasiones que tienes. Los locales siempre tienden a soltarse un poco más en ataque y cuando tienes tus oportunidades tienes que estar acertado», resalta el donostiarra, que reclama «ser más ambicioso para poder generar más peligro y hacer mejores partidos como visitantes».

En este sentido, recalca la trascendencia de «aprovechar los buenos momentos y evitar cometer errores en detalles que nos puedan penalizar en exceso».

Es en esos pormenores en los que está centrando de forma especial su atención. «Como equipo estamos bien. Veo a los jugadores muy entregados, con mucha competitividad y marcando mucho en los entrenamientos, pero siempre hay cosas para corregir y cosas que han demostrado la dirección en la que tenemos que ir. Y en este sentido, cuidar los detalles que deciden los partidos es clave», subraya el entrenador armero.

«El Ceuta tiene un fútbol creativo bonito de ver, un nueve goleador y gente de experiencia. Son peligrosos», avisa

Competitividad alta

Rescatar el punto y acabar con la sensación de haber merecido más ante el Deportivo «es muy importante para nosotros», declara un San José satisfecho con la marcha deportiva, aunque por ahora no concede mayor importancia al hecho de que el Eibar se haya encaramado por primera vez a las posiciones de playoff: «La realidad de la tabla de posiciones me gusta verla cuando queda poco para terminar la liga, pero estoy orgulloso del equipo y de que sintamos que los jugadores están compitiendo y llegando a sus niveles altos».

Aunque asegura que «no he visto a ningún equipo superior a nosotros», avisa de que no hay que confiarse ante el recién ascendido Ceuta, que ha sido capaz de ganar al Huesca (2-1) y al Zaragoza (1-0). «En Cádiz lo hizo muy bien. Jugó muy bien, tiene una idea de salir con el balón jugando desde atrás, muy combinativa y con pases rápidos. Con cambios de posiciones», explica.

Añade, además, que «tienen un fútbol creativo que es bonito de ver. Tienen un nueve que es goleador –en referencia a Marcos Fernández, el delantero cedido por el Espanyol que acumula cuatro goles (con hat-trick incluido ante el Espanyol)– y gente de experiencia, de muy buen pie. Son peligrosos», advierte.

Por eso, reclama máxima concentración «para poder bloquear su buen juego, para luego nosotros tener la personalidad que siempre hemos tenido para poder jugar bien a fútbol y hacerles daño».

Porque en su opinión, el margen de mejora reside en «controlar los detalles en los momentos clave» y en «empezar a creernos que de visitante podemos generar más».

«Una plantilla completa»

Es la guinda que le falta a una plantilla que considera «completa. Tenemos dobles recursos en cada posición y eso nos da muchísimo para elegir el once titular; pero también para tener más poder y mantener la intensidad de nuestro juego en las segundas partes. Estoy muy contento con todos, están muy centrados, con mucha intensidad y con mucha competitividad sana entre ellos».