Para San José es «el mejor estadio para mostrar que tenemos mucho que decir»

Verse relegado al filo del abismo tras hincar la rodilla por primera vez en Ipurua ante el colista (1-2) ha llenado de frustración el ... vestuario de un Eibar que quiere y debe recuperarse cuanto antes, porque como bien indica Beñat San José, pelear por la salvación no es el objetivo que tiene en mente el club . Y en este sentido, el donostiarra ve en la visita al Racing de Santander, uno de los tres colíderes de la clasificación, un reto apasionante que puede curar muchos de los males que afectan a su equipo.

Por eso, en una semana que ha resultado «muy dura en lo profesional y en lo personal», el cuerpo técnico y el plantel han hecho «una autocrítica muy grande» sobre los «pequeños detalles que nos están costando muchísimo». Porque, insiste en que «nadie puede negar que el equipo está muy vivo, porque hacemos muchas ocasiones, pero tampoco podemos negar que en el 80, el 90 % de los partidos que no nos ha ido bien ha habido errores garrafales en momentos puntuales».

Como máximo responsable del banquillo, asume la «responsabilidad de mejorar eso ya» y eso pasa tanto por empezar a sacar mayor partido a las muchas opciones que se generan, pero sobre todo por «corregir los errores que nos están penalizando».

El técnico armero volvió a mostrar su plena confianza en «un grupo de jugadores que tienen autocrítica y que se enfocan en entrenar a tope, al límite en algunos momentos», y asegura que lo que necesitan para salir del bache es «enlazar tres resultados positivos para ensalzar el ánimo», porque «muchas veces es un tema anímico, mental». Y es que entiende que «si estás con un punto de estrés, no trabajas igual, no estás igual de suelto, no actúas igual. Mis jugadores están dándolo todo, nadie puede decir que no se esfuerzan al máximo, nadie puede decir que no vamos a por cada partido, pero sí, es verdad que en momentos puntuales nos viene el fantasma. Esos momentos puntuales creo que se diluirán cuando encadenemos una serie de resultados positivos».

El reto es mayúsculo, puesto que la historia indica que el Eibar lleva más de 30 años sin ganar en El Sardinero, donde el Racing tan solo ha cedido dos derrotas, la última hace ya dos meses frente al Andorra. «Es un campo mítico, un campo con mística y nos gusta jugar en ese tipo de campos. Es un rival muy talentoso y técnico. No solo con algunos jugadores de calidad, sino con muchísimos de calidad y con un fútbol de mucha calidad. Creo que su entrenador tiene las ideas muy claras, ya llevan un tiempo trabajando con él y se nota que hay un proceso bien construido. Pesar a estar arriba, han tenido también sus baches, pero luego demuestran que cuando se juntan en las zonas en las que son virtuosos son muy buenos»

Convertir esta visita en la plataforma de lanzamiento supondría, por tanto, el mejor impulso para iniciar la ansiada reacción que aleje al Eibar del peligro. «Son de los mejores de la liga sin duda alguna. Está claramente aspirando a poder subir de forma directa y creo que es el mejor momento y reto para demostrar que tenemos mucho que decir. Estos partidos a veces te multiplican esa confianza que necesitamos coger, y es el mejor escenario a donde podíamos ir de visita, porque realmente es un buen estadio, un buen equipo».

Sería también una excelente forma de reconciliarse con una afición que está decepcionada ante la mala marcha de su equipo, un enfado que San José comprende a la perfección. «Los entendemos perfectamente, porque el año pasado terminamos la temporada con muchísima ilusión y este año empezamos con fuerza. Y, aunque el director deportivo también comentó que la realidad de objetivos del Eibar ya no era igual a la de años anteriores, eso no quita que nadie quiera vernos ahí. Tenemos mucha ambición y vernos ahí no nos enorgullece. Es más, lo estoy viviendo a flor de piel y estamos muy frustrados, porque este no es el objetivo del Eibar. El aficionado tiene todo el derecho a estar enfadado, pero sentimos mucho su apoyo y vamos a pelear a tope para subir en la tabla».