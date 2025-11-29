El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre
Beñat da instrucciones a sus jugadores antes del comienzo de un partido. SD Eibar

Para San José es «el mejor estadio para mostrar que tenemos mucho que decir»

Eibar ·

El entrenador azulgrana admite que «estamos frustrados», pero cree que «estos partidos multiplican la confianza que necesitamos coger»

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Verse relegado al filo del abismo tras hincar la rodilla por primera vez en Ipurua ante el colista (1-2) ha llenado de frustración el ... vestuario de un Eibar que quiere y debe recuperarse cuanto antes, porque como bien indica Beñat San José, pelear por la salvación no es el objetivo que tiene en mente el club . Y en este sentido, el donostiarra ve en la visita al Racing de Santander, uno de los tres colíderes de la clasificación, un reto apasionante que puede curar muchos de los males que afectan a su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

