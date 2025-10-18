El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cumplida su sanción, Corpas podría tener que retrasar su posición para ejerecer de lateral derecho. Sd Eibar

San José acentúa la necesidad de «empezar a ganar fuera de casa ya»

El técnico del Eibar subraya la motivación armera por sumar a domicilio, pese a que encaran «una visita potente» ante el «que mejor maneja el balón»

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Después de cuatro infructuosas salidas en las que el Eibar solo ha podido sumar el punto que cosechó en la jornada inaugural liguera en Málaga ( ... 0-0), el Eibar, con su entrenador a la cabeza, arde en deseos de venirse de su incursión al feudo de la UD Las Palmas con la primera victoria a domicilio de la temporada en el bolsillo.

