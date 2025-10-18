San José acentúa la necesidad de «empezar a ganar fuera de casa ya»

Después de cuatro infructuosas salidas en las que el Eibar solo ha podido sumar el punto que cosechó en la jornada inaugural liguera en Málaga ( ... 0-0), el Eibar, con su entrenador a la cabeza, arde en deseos de venirse de su incursión al feudo de la UD Las Palmas con la primera victoria a domicilio de la temporada en el bolsillo.

Beñat San José sabe que visitan una plaza «emblemática» que ha acogido partidos de Primera nada menos que en 32 temporadas, casi la mitad de la existencia de la UD Las Palmas, pero también es consciente de que el tren para estar entre los mejores pasa por lograr una buena cosecha fuera de casa, y más después de haber cedido dos empates consecutivos en Ipurua.

Como bien apunta el técnico donostiarra, la dificultad de los rivales es algo asumido en esta categoría, pero recuerda que el conjunto armero también tiene potencial para plantar cara a cualquier rival, por muy histórico que sea. «Es una visita potente a un estadio emblemático y ante un recién descendido que cuenta con jugadores muy técnicos a los que les gusta mucho mover el balón», resalta el preparador azulgrana, que sin embargo, también señala que «nosotros también seremos un rival muy complicado para ellos» .

Eso sí, afirma que el Eibar va a tener que ofrecer su mejor versión, puesto que según San José, el conjunto canario «es el mejor equipo con el balón en los pies y hay que estar muy pendiente de un centro del campo que genera mucho para unos delanteros muy buenos». Pero es que, además, tal y como reflejan los apenas cinco goles recibidos en nueve partidos, apunta que también «tienen una buena defensa».

Un recuerdo para Iván Gil

Y no se olvida de hacer una mención especial al exarmero Iván Gil, que marcó el doblete del primero de los dos triunfos que los pío pío han sumado como anfitriones. «Es un gran jugador, compañero y persona. Está haciendo un buen inicio de campaña, pero esperemos que este domingo no lo haga tan bien», declara.

San José insiste en que el Eibar seguirá con su «idea de juego» inalterable, con la «mentalidad de ir a por el partido y jugar bien con y sin balón». Y es que, pese a que ante el Castellón no salieron las cosas como él esperaba, asegura que «estamos muy motivados. Toda visita supone un reto para nosotros y este es mayor, por el potencial del rival, pero también por nuestra necesidad de mejorar nuestro rendimiento fuera. Tenemos que empezar a sumar fuera de casa ya. Pese al rendimiento aquí lo importante es puntuar».