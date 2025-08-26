El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El aún inédito Bautista fue el máximo goleador en la pasada campaña con 11 goles. SD Eibar

San José acapara recursos para buscar en Huesca el primer triunfo fuera de casa

Tras el estreno de Álvaro Rodríguez y Adu Ares, y con Olaetxea ya recuperado, el técnico del Eibar espera con calma a Bautista y Jair Amador

Letizia Gómez

Eibar

Martes, 26 de agosto 2025, 00:01

El Eibar se ha tomado un merecido respiro antes de empezar a planificar el segundo desplazamiento de la temporada que le llevará a trasladarse el ... lunes 1 de septiembre (19.30 horas) para rendir visita al Huesca en El Alcoraz. Pleno de orgullo después del brillante triunfo sellado por su equipo ante el Granada en Ipurua (3-1), Beñat San José quiere seguir acaparando aún más recursos de los que ya dispuso ante los nazaríes, con el afán de lograr la primera victoria a domicilio que dejó escapar en la jornada inaugural en La Rosaleda de Málaga (1-1).

