San José acapara recursos para buscar en Huesca el primer triunfo fuera de casa

El Eibar se ha tomado un merecido respiro antes de empezar a planificar el segundo desplazamiento de la temporada que le llevará a trasladarse el ... lunes 1 de septiembre (19.30 horas) para rendir visita al Huesca en El Alcoraz. Pleno de orgullo después del brillante triunfo sellado por su equipo ante el Granada en Ipurua (3-1), Beñat San José quiere seguir acaparando aún más recursos de los que ya dispuso ante los nazaríes, con el afán de lograr la primera victoria a domicilio que dejó escapar en la jornada inaugural en La Rosaleda de Málaga (1-1).

Con Lander Olaetxea ya listo para la causa, y después de comprobar la buena predisposición con la que han llegado tanto Álvaro Rodríguez, que se estrenó anotando el tercer tanto que cerró la goleada ante los nazaríes, como Adu Ares, al que Luca Zidane le privó de vivir un debut tan feliz como el del madrileño, el preparador donostiarra está deseando abrazar la incorporación al grupo de las dos únicas piezas que le faltan a su puzzle.

Y es que, a la espera de que Ander Madariaga culmine con el largo proceso de recuperación de la lesión de rodilla que sufrió en el pasado campeonato, solo queda que Jon Bautista y Jair Amador se sumen a la dinámica de trabajo para que el entrenador pueda dar la forma definitiva al plantel en el que ha puesto todas sus esperanzas de firmar una temporada plena de ilusión.

Después de que ambos hayan ido realizando diversos ejercicios específicos tras dejar atrás las respectivas dinámicas que les tienen al margen, se espera que hoy mismo puedan empezar a trabajar junto al resto de sus compañeros, aunque obviamente sea a un ritmo inferior.

Disponer de un delantero que el año pasado fue el máximo goleador de la temporada con 11 goles, así como de un experimentado central que encara su novena temporada en Segunda, reforzarían unas bases que ya se han demostrado sólidas en este arranque de competición.

Porque los dos goles que Javier Martón ha marcado en sendos partidos en los que ha ocupado la plaza que, a priori, estaba destinada al renovado Bautista, han mitigado por completo la ausencia del oreretarra, mientras que la solidez y el temple que ha mostrado el canario Marco Moreno formando pareja con Arbilla en el eje de la zaga, han dejado patente que el Eibar ha acertado con los recambios buscados para esas demarcaciones, pero también para el resto.

De hecho, la caída en pie de efectivos como Buta, los mencionados Álvaro Rodríguez y Adu Ares, y en especial la irrupción de jóvenes promesas como Guruzeta, Aleix Garrido y el eibarrés Jon Magunazelaia, han provocado que jugadores con el poso y el currículum acumulado como Sergio Álvarez y Arambarri, o piezas como Javi Martínez y Hodei Arrillaga, hayan pasado a ser recambios para oxigenar al equipo en la segunda mitad.

Y más delicada aún es la situación de Toni Villa que, ante la dura competencia que se le presenta en la parcela ofensiva, conviene buscarle una salida antes de que el 1 de septiembre se cierre el mercado veraniego, para evitar que un futbolista que acumula hasta seis temporadas en Primera se quede en blanco.

Un Alcoraz volcado

El Eibar no es el único que ha empezado el campeonato cargado de fuerza e ilusión. Si bien es cierto que el Huesca se tuvo que conformar con un empate (1-1) que rescató ante el recién descendido Leganés, viene de ganar al Mirandés en su 'exilio' en Mendizorroza gracias a un solitario gol de Sergi Enrich en la primera mitad.

El menorquín es uno de los tres exarmeros que conformar el plantel oscense junto a Óscar Sielva, renovado para cumplir su cuarto año en el club aragonés, y a Álvaro Carrillo, que a principios de agosto rescindió el año de contrato que le restaba con el Eibar.

Además, el canterano realista Iker Kortajarena (Oiartzun, 2000) cumple su tercer año en El Alcoraz, convertido en pieza clave en el dibujo de Antonio Hidalgo.

Entradas para Huesca

El Eibar ya ha sacado a la venta hasta el jueves las 189 entradas a 25 euros que el Huesca ha remitido de cara al choque que cerrará la tercera jornada.