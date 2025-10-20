Una recurrente falta de acierto castiga al Eibar a mirar atrás por el retrovisor

La irregularidad es el peor pecado que cualquier equipo puede cometer en una competición que precisamente premia la constancia y, por ahora, en lo único ... en lo que está siendo regular el Eibar es en encadenar derrotas fuera, y ya van cuatro seguidas, así como en acumular otros tantos partidos consecutivos sin ganar.

La explicación más sencilla es culpar de todos sus males a la falta de acierto, no en vano los de Beñat San José solo han marcado dos goles en sus últimos cuatro compromisos. Pero si al menos hubiera conseguido proteger con más celo su portería, más allá de los tres únicos partidos en los que la ha conseguido dejarla imbatida, sus problemas serían algo menos preocupantes de lo que refleja su delicada situación clasificatoria.

Porque el varapalo al que le sometió la UD Las Palmas (3-1), en una segunda parte para olvidar en la que recibió la mayor cantidad de goles en un mismo partido esta temporada, ha relegado a los armeros a la 15ª plaza del grupo, a solo dos puntos de los puestos de descenso.

En los apenas 20 días que han pasado desde que durmió en puestos de playoff de ascenso tras amarrar de forma épica un empate en Ipurua ante el Deportivo de A Coruña (1-1), los eibarreses han cosechado las derrotas en Ceuta y Canarias, que se suman a las otras dos que ya sufrió en Huesca y Cádiz, mientras que no ha podido añadir más que el escueto punto que salvó en casa ante un Castellón que fue superior durante buena parte del enfrentamiento entre ambos.

Si bien es verdad que, de momento, las distancias son cortas y que sigue teniendo a tiro de tres puntos la última plaza del playoff, las sensaciones y la tendencia no son las más halagüeñas para la escuadra azulgrana.

Beñat San José, sin embargo, insiste en cargar toda la responsabilidad a la falta de tino, porque a su juicio «tuvimos ocasiones muy claras para marcar, pero nos faltó lo mismo que en otras visitas, el gol», lamenta.

Javier Martón lo consiguió pocos minutos después de entrar al campo desde el banquillo, pero el tercer tanto del campeonato del navarro ni siquiera sirvió para alimentar la esperanza de poder remontar, porque de hecho, el equipo canario sentenció con el tercer tanto en el añadido.

Por eso, sorprende que el donostiarra afirme que, «como sigamos con este rendimiento y materialicemos las ocasiones que tengamos en un porcentaje alto, nos va a ir muy bien. Tenemos la sensación como visitantes de que en ningún momento somos menos que el rival. Asumimos muchos riesgos y yo soy el responsable de ello, pero en líneas generales, hemos hecho un buen partido», apuntó el técnico tras la sexta derrota que sufre desde que llegó al banquillo armero el pasado mes de febrero.

Feliz por Madariaga

La única alegría que deparó el largo viaje hasta la capital de Gran Canaria fue la inclusión en la expedición de Ander Madariaga siete meses después de ser intervenido quirúrgicamente de la grave lesión que sufrió el pasado mes de marzo en su rodilla derecha. Como bien apunta San José, el de Berango «aún no está para jugar» porque le falta mucho ritmo por coger, pero destacó que «es una gran noticia que esté aquí, integrado en el grupo», con el que ya trabaja con ilusión, pero también con precaución.

Enfocados en el Leganés

A su vuelta de la sesión recuperatoria llevada a cabo ayer en las instalaciones canarias de Barranco Seco, la plantilla armera disfruta hoy de su jornada de descanso semanal, antes de afrontar los tres entrenamientos que el entrenador azulgrana ha previsto para esta semana en Areitio, todos a puerta cerrada.