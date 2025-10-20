El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 20 de octubre
La expedición armera llevó a cabo una sesión recuperatoria en tierras canarias antes de volver a casa. SD Eibar

Una recurrente falta de acierto castiga al Eibar a mirar atrás por el retrovisor

La cuarta derrota seguida fuera, que a su vez supone la cuarta jornada consecutiva sin ganar, relega a los armeros a dos puntos del descenso

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:49

La irregularidad es el peor pecado que cualquier equipo puede cometer en una competición que precisamente premia la constancia y, por ahora, en lo único ... en lo que está siendo regular el Eibar es en encadenar derrotas fuera, y ya van cuatro seguidas, así como en acumular otros tantos partidos consecutivos sin ganar.

