El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nolaskoain se perfila de nuevo como candidato a figurar en el eje de la zaga ante la posibilidad de que Arbilla se vea desplazado al lateral izquierdo. SD Eibar

Una reacción que no debe hacerse esperar más

Recién relegado a los puestos de descenso, el Eibar no puede permitirse el lujo de dejar escapar más puntos de Ipurua

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:31

Comenta

Desplazado por primera vez a los puestos de descenso tras la primera derrota concedida en casa ante el Zaragoza (1-2) y la dolorosa goleada ... sufrida en Santander (4-0), el Eibar se ha impuesto la obligación de lograr ante la recién ascendida Cultural Leonesa la reacción que necesita para empezar a escapar de la zona de peligro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  3. 3 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  4. 4

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  5. 5 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  6. 6

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  7. 7

    Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika y roban la bandera de España
  8. 8

    «El Guggenheim Bilbao se hizo en titanio de milagro»
  9. 9 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10

    Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una reacción que no debe hacerse esperar más

Una reacción que no debe hacerse esperar más