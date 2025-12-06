Una reacción que no debe hacerse esperar más

Desplazado por primera vez a los puestos de descenso tras la primera derrota concedida en casa ante el Zaragoza (1-2) y la dolorosa goleada ... sufrida en Santander (4-0), el Eibar se ha impuesto la obligación de lograr ante la recién ascendida Cultural Leonesa la reacción que necesita para empezar a escapar de la zona de peligro.

Los de Beñat San José tienen que echar el resto en el arranque de un mes de diciembre de lo más comprimido, en el que, además de tener que llevar a cabo una complicada visita al Córdoba el próximo sábado y recibir al Valladolid el viernes 19, con la irrupción entre medias de una tercera ronda de la Copa del Rey en la que recibirá a un equipo de Primera en Ipurua tras eliminar con solvencia al Pontevedra (0-3).

Una ilusión copera con la que también llega la Cultural Leonesa después de eliminar también con relativa comodidad al Andorra (4-2), y con el recuerdo del 2-3 que firmó en su última visita a Ipurua en el 2011, cuando ambos equipos militaron en Segunda B justo antes de que los leoneses dieran con sus huesos en Tercera.

Alternativas de sobra

Buena parte de la trayectoria que ha permitido a la escuadra castellana escalar posiciones hasta la duodécima plaza que ocupa con tres puntos más que los armeros es su destacable dinámica lejos del Reino de León, donde ha ganado en cuatro ocasiones marcando en las que ha marcado 13 goles, solo cuatro menos que los que el conjunto azulgrana lleva anotados en todas la temporada.

Con todo eso en mente, el entrenador donostiarra podría estar barajando la posibilidad de recuperar su sistema inicial con cuatro defensas, aunque la duda principales saber quién será el elegido para ocupar un lateral izquierdo en el que ya ha probado con cinco jugadores diferentes.

Aunque Buta volvió a recuperar algunas de las sensaciones que dejó al inicio del campeonato, parece que San José prefiere apostar por la experiencia de Arbilla para cubrir ese flanco, por lo que Nolaskoain apunta a repetir en el eje de la zaga junto a Marco Moreno.

Y, aunque a diferencia de lo que ocurre con Jair y Xeber Alkain, sí recupera a un Aleix Garrido que se perdió el viaje copero a tierras gallegas por unas molestias musculares, tampoco sorprendería que volviera a tirar de Olaetxea para formar el tándem en la medular junto a Sergio.

Las alternativas se disparan para el preparador azulgrana de la línea de tres cuartos en adelante, donde tiene a Magunazelaia reclamando su vuelta al once tras regalar dos asistencias y marcar el tercer gol que sentenció la eliminatoria frente al Pontevedra, pero que al jugar todo el choque completo parece complicado que salga de inicio.

Y es que tiene a un Guruzeta que no jugó en Pasarón más fresco, así como Corpas y Adu Ares ya recuperado, deseoso de empezar a dar lo mucho que el técnico armero espera de él.

Y arriba también surge la duda de si Martón repetirá en punta después de haber marcado su segundo gol en la Copa y el séptimo desde que fichó por el Eibar, o si devolverá la confianza a un Bautista que, por mucho que lo intenta, vive negado al gol en la competición liguera desde que anotó el único tanto que atesora en el derbi guipuzcoano ante la Real B el 21 de septiembre.