Nolaskoain recibe la felicitación de sus compañeros tras marcar el segundo gol armero frente al Náxara. SD Eibar

El Pontevedra de Charles Días y Hervías se pone en el camino copero del Eibar

El cuadro armero regresará a Pasarón 15 años después de verse las caras por última vez cuando los dos equipos militaban en Segunda B

Letizia Gómez

Eibar

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

El Pontevedra de Primera RFEF será el siguiente obstáculo del Eibar en la segunda ronda de la Copa del Rey, según determinó el sorteo llevado ... a cabo ayer en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, que no estuvo exento de suspense. Y es que, después de que el exjugador del cuadro granate Samu Mayo extrajera del bombo la bola con el nombre del equipo pontevedrés, el exdelantero del Celta Michu tuvo algunos problemas para abrir la que llevaba dentro el escudo armero que emparejaba a los dos equipos de cara a una eliminatoria a disputar en Pasarón entre el 2 y 4 de diciembre.

