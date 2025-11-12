El Pontevedra de Charles Días y Hervías se pone en el camino copero del Eibar

El Pontevedra de Primera RFEF será el siguiente obstáculo del Eibar en la segunda ronda de la Copa del Rey, según determinó el sorteo llevado ... a cabo ayer en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, que no estuvo exento de suspense. Y es que, después de que el exjugador del cuadro granate Samu Mayo extrajera del bombo la bola con el nombre del equipo pontevedrés, el exdelantero del Celta Michu tuvo algunos problemas para abrir la que llevaba dentro el escudo armero que emparejaba a los dos equipos de cara a una eliminatoria a disputar en Pasarón entre el 2 y 4 de diciembre.

Tras eliminar al Náxara (2-4) de Segunda RFEF en el choque disputado hace dos semanas en el campo municipal Luis de la Fuente de Haro, se enfrentarán en esta ocasión a un equipo que ocupa la séptima plaza en el grupo I de Primera RFEF, que viene de eliminar en la ronda anterior al Ourense tras imponerse en la tanda de penaltis después de que el marcador al término del tiempo reglamentario concluyera con un empate a uno.

Hay que remontarse casi 15 años atrás para encontrar la última vez que ambos equipos se vieron las caras en el estadio gallego cuando ambos militaban en la extinta Segunda B. Se da la circunstancia de que el autor del gol del triunfo de los gallegos en aquel choque lo marcó el brasileño Charles Dias, que ocho años después aterrizó en Ipurua, donde dejó una profunda huella en las tres temporadas en las que el delantero marcó 25 goles vistiendo la elástica del Eibar.

Charles, directivo granate

En la actualidad, el exfutbolista carioca, que ostenta el honor de ser el máximo goleador del club granate, es miembro del consejo de administración del Pontevedra CF desde diciembre de 2024, donde desempeña labores de asesor en el órgano administrativo de la entidad.

En la plantilla pontevedresa también se encuentran otros dos jugadores con pasado armero, el centrocampista de Sopela Alain Ribeiro, que militó durante dos campañas en el CD Vitoria cuando era el filial del Eibar, y el riojano Pablo Hervías, que formó parte de la escuadra azulgrana en una temporada 18-19 en la que apenas participó en tres partidos, que aún no ha debutado con los gallegos debido a un «proceso personal que está viviendo», según explicó hace unos días su entrenador Rubén Domínguez.

Aunque en Pontevedra suspiraban por recibir a un equipo de Primera, el preparador orensano ha acogido de buen gusto el emparejamiento con los armeros, a los que calificó de «'coco'» de Segunda.«El reto cuando fuimos a Ourense era traer un equipo del fútbol profesional. El Eibar estuvo muchos años en Primera División y ahora lleva cinco en Segunda como candidato al ascenso. Por lo tanto, nos viene a visitar un 'coco' de la categoría de plata. Nosotros estamos con la máxima ambición e ilusión de poder pasar la eliminatoria y seguir dando a la ciudad de Pontevedra más noches de Copa», valoró el míster de los granates.

El Pontevedra fue una de las grandes revelaciones del torneo copero el pasado año. No en vano dejó en la cuneta al Levante (4-1), entonces en Segunda, y después al Villarreal (1-0) y Mallorca (3-0), antes de caer eliminado en los octavos de final a manos del Getafe (0-1).

El Sporting, ante el Mirandés

El Sporting, rival del Eibar este domingo (16.15 horas), también entró en el bombo de un sorteo que le ha emparejado con el Mirandés, curiosamente el mismo rival ante el que vio rota su racha positiva el pasado viernes en Mendizorroza (2-1).