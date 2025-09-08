Ponerle la guinda a un entrañable día de Arrate

Desconociendo por completó lo que significa el día de Arrate para los eibarreses, LaLiga decidió que el Eibar se encargara de cerrar la cuarta jornada ... en plenas celebraciones de su patrona. Una motivación añadida más para que, en su vuelta a Ipurua, el conjunto armero quiera ponerle la guinda a la jornada festiva de hoy dedicando a su afición una victoria ante el Andorra, a poder ser tan brillante como la que selló en su estreno en casa ante el Granada (3-0).

Dar un paso adelante en la clasificación es el 'leitmotiv' de un Beñat San José que pretende recuperar las buenas sensaciones vividas en el estreno liguero en el estadio armero, para borrar también de la memoria la lamentable expulsión de Arbilla que precedió a la derrota sufrida en Huesca (2-1) en el añadido del tiempo de prolongación.

Hacerse fuerte en casa es primordial para ir engordando de ambición el objetivo y más teniendo en cuenta que las dificultades que la escuadra azulgrana tuvo para sumar fuera de casa el pasado curso parecen haberse trasladado también al presente, puesto que solo puede presumir del único punto que ha sumado en Málaga de los seis por los que ha peleado fuera de casa.

Casualmente, se enfrenta a un recién ascendido, el Andorra, con el que no pasó de empate en ninguno de los dos partidos que disputó en Ipurua en la anterior etapa de los de la tricolor en Segunda (23-24), y que viene de arañar un punto en su primera visita a la UD Las Palmas (1-1), así como de ganar al Zaragoza en La Romareda (1-3)

Pero los andorranos no se han conformado con eso. El conjunto comandado por Ibai Gómez también consiguió festejar su debut en casa con un triunfo ante el siempre correoso Burgos (2-1), por lo que los del Principado llegan sin conocer el amargo sabor de la derrota en su vuelta a Segunda solo un año después de haber descendido.

Dudas en el horizonte

El estado físico de Peru Nolaskoain y, en especial, el de Javier Martón condicionarán la composición definitiva del diseño de su once, porque si el delantero navarro, que ya lleva dos goles en los dos primeros partidos que jugó antes de caer lesionado, está en condiciones de jugar, será el delantero elegido por San José para emprender esta cuarta jornada.

En caso de que el de Villafranca vuelva a causar baja como en El Alcoraz, todo apunta a que el donostiarra volverá a apostar por el recién estrenado goleador eibarrés Magunazelaia, reservando al aún renqueante Bautista como revulsivo para la segunda mitad.

Menos dudas existen respecto al sustituto del sancionado Arbilla, cuya plaza será ocupada por Arambarri.

El Andorra, por su parte, volverá a fiar su esperanzas en Min-su Kim, una de sus apuestas esta temporada, así como en Lautaro de León, que ya acumulan un tanto cada uno, pero también ha sabido sacar partido a los los centrocampistas Dani Villahermosa o Marc Doménech, que también han aportado en esa faceta.