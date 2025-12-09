Los números contradicen un discurso de San José que no cuaja

Los cimientos de Ipurua temblaron después del terremoto sufrido tras la segunda derrota consecutiva cosechada en casa a manos de la Cultural Leonesa, que eleva ... a cuatro el número de partidos que el Eibar acumula sin ganar. En esta pésima racha el equipo de Beñat San José solo ha sido capaz de sumar siete de los 33 puntos que se han repartidos en las 11 últimas jornadas.

Pese a la magnitud del temblor, no se ha dado a conocer la existencia de ninguna víctima, aunque fuentes cercanas a la entidad aseguran que ya se están buscando soluciones ante la posibilidad de que se produzcan nuevas réplicas que pongan en peligro la estructura del club.

El pavor que se sintió en las gradas del estadio aún no ha trastocado la tensa calma que transmite la directiva, aferrada al escaso punto que distancia a la escuadra azulgrana de la salvación, gracias en gran medida a que los tres equipos que le preceden en la tabla también han sufrido reveses tan significativos como la primera derrota cedida en casa por la Real Sociedad B frente al Sporting (0-1). También pinchó el Leganés, que no pasó del empate ante el Córdoba (0-0) en el estreno en el banquillo del suplente provisional de Paco López, el décimo técnico destituido en la categoría, tras la reciente eliminación de los pepineros en Copa ante el Albacete (1-2).

Beñat San José insiste en que se siente con fuerzas y capacitado para revertir la delicada situación que atraviesan los armeros, ya que de no ser así sería el primero en presentar su dimisión. «Me siento con energía y en el momento en que no la tuviera, daría un paso al costado. Y más en Eibar, porque es un sentimiento muy grande el que tengo a esta tierra», declaró el donostiarra.

Sin embargo, los números que atesora a falta de solo cuatro jornadas para la conclusión de la primera vuelta contradicen el discurso que viene pronunciando desde que el equipo armero dio inicio a su caída en picado.

Y es que en cuanto Ipurua ha dejado de ser un fortín, todas las carencias que están minando las expectativas armeras han salido a flote todas a la vez. Porque de poco sirve que se genere un importante número de llegadas, uno de los principales argumentos en los que se apoya en el técnico, si al final solo sirve para acumular una estadística de hasta 30 ocasiones francas falladas.

Según las estadísticas del choque ante la Cultural, en el que el Eibar dispuso de un 58% de la posesión del balón, realizó hasta 22 remates, apenas cinco entre los tres palos, mientras que los leoneses atinaron a dar con la puerta de Magunagoitia en dos de los tres disparos dirigidos hacia el marco, y el tercero salió rebotado por el larguero.

De ahí que no sea de extrañar que el cuadro azulgrana esté entre los menos realizadores del campeonato con 18 goles, cinco de los cuales no han servido para evitar las ocho derrotas que pesan como una losa en su casillero.

Pero los datos no engañan y estos reflejan que su inquietante falta de pegada no es el principal motivo de los males que le han conducido a las plazas de descenso, puesto que los 24 goles en contra le convierten en uno de los equipos más vulnerables de la categoría.

Solo en las tres últimas jornadas ha recibido ocho tantos, un par de penalti y otros dos tras sendos córners, que incrementan a 13 los goles encajados a balón parado, más de la mitad, en los que se incluyen las cinco penas máximas que le han endosado, por los apenas dos que ha marcado de los cuatro que le han pitado a favor.

Ante su incapacidad de sumar más que dos puntos en los ocho compromisos en los que se ha erigido en el segundo peor visitante de la categoría, hasta hace poco se sostenía gracias a un poderío exhibido en su estadio, que durante un tiempo le mantuvo entre los equipos más fuertes como local, pero desde que salió victorioso del derbi ante la Real B (2-1) el pasado 21 de septiembre, los de Beñat San José apenas han podido brindar un sufrido triunfo ante el Albacete (2-1), mientras que ha cedido tres empates frente al Deportivo (1-1) Castellón (0-0) y Leganés (0-0), que se suman a las dos escabechinas provocadas por las derrotas sufridas frente al Zaragoza (1-2) y la Cultural Leonesa.

Sorteo copero, mañana

Y agárrate que vienen curvas, puesto que la nueva irrupción de la Copa, cuyo sorteo se celebra hoy (13.00 h.) en Las Rozas, trae otra semana de tres partidos que complica aún más la toma de decisiones.

Con la ilusión de ver a un equipo de Primera en Ipurua mermada, el foco de la afición está centrado en el choque del sábado (14.00 h.) en Córdoba, y en el del siguiente viernes, día 19, frente al Valladolid en casa, donde el Eibar despedirá un año que dejó la primera destitución de un entrenador armero en los últimos 15 años.