La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 6 de noviembre
El madrileño posa en la escalera que conduce a los campos de entrenamiento del primer equipo. Morquecho
Álvaro Rodríguez | Jugador de la SD Eibar

«Necesitamos que la afición sea el jugador número 12 en Ipurua»

El lateral resalta lo «responsabilizada» que está la plantilla por lograr que «el trabajo que hacemos» se traduzca en la ansiada victoria

Letizia Gómez

Eibar

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

Álvaro Rodríguez (Fuenlabrada, 1994) dice haber encajado como un guante en el Eibar tras los tres años en los que militó en el Albacete, precisamente ... el rival ante el que el equipo armero espera poner fin a una mala racha de resultados que le tiene al borde de las plazas de descenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

