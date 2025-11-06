«Necesitamos que la afición sea el jugador número 12 en Ipurua»

Álvaro Rodríguez (Fuenlabrada, 1994) dice haber encajado como un guante en el Eibar tras los tres años en los que militó en el Albacete, precisamente ... el rival ante el que el equipo armero espera poner fin a una mala racha de resultados que le tiene al borde de las plazas de descenso.

–¿Cómo está primero la plantilla ante esta plaga de bajas que se nos ha acumulado?

–Bueno, son cosas del fútbol. En algún momento les pasa a todos los equipos. Yo creo que la gente está responsabilizada. Están siendo lesiones un poco casuales. La verdad es que trabajamos bien, tanto en el pre como en el post, para que eso no pase, pero el fútbol tiene una exigencia que eso pasa, pero yo creo que la plantilla se responsabiliza de lo que está pasando e intentar solucionarlo de la mejor manera para estar todos disponibles, que es como el equipo será más fuerte.

–Y, hablando de responsabilidad, ante esta mala racha de resultados, toda recae en Ipurua.

– Sí. Tiene que ser un pilar para nosotros. Es evidente que llevamos una racha que nos están siendo resultados que nos gustarían, pero tenemos que agarrarnos a lo que creo que el equipo hace muy bien. Debemos agarrarnos a eso y evidentemente corregir las que no estamos haciendo tan bien para que lleguen los puntos, que es lo más importante. Intentar evidentemente ser más eficaces arriba y ser más solventes atrás. Hay que centrarse en las dos facetas

–Cuando el Granada se adelantó en Valladolid, el Eibar estuvo en posiciones de descenso. ¿Cómo afecta eso al grupo?

–No sé los demás, pero yo no he estado pendiente, como tampoco lo estuve cuando estábamos en las posiciones de arriba. Todos los puntos son importantes siempre, tanto al principio como al final, pero insisto en que debemos centrarnos en lo bueno que tiene el equipo y volver a sumar cuanto antes. No nos vale solamente quedarnos con las sensaciones de lo que hacemos bien, pero tenemos que crecer desde un argumento positivo.

-Viene el Albacete, una visita marcada en rojo en su agenda.

– Lo vivo como un partido especial, evidentemente.porque me voy a enfrentar a un equipo en el que he estado las últimas tres temporadas, donde siguen muchos compañeros que son también amigos. Tengo ganas de verles, pero también de ganarles, no por ser ellos en particular, sino porque lo necesitamos, y creo que también nos lo merecemos. Ojalá que podamos traducir en puntos el trabajo que estamos haciendo, y además podamos enganchar un poquito a la gente que viene a Ipurua, porque necesitamos su empuje y su calor. Seguro que juntos llegaremos más lejos.

-Solo ha perdido un partido fuera...

–Es un equipo especial,que nunca se va del partido y siempre compite muy bien. Tiene muchos argumentos para hacerte daño y evidentemente tiene jugadores que no necesitan basarse en un juego colectivo muy determinado para sacar partidos. Agus, Puertas, Morci...deciden partidos y tiene jugadores jóvenes muy buenos, pero yo sinceramente me quedo con los míos ahora mismo, con lo volcados que estamos en el trabajo que hacemos.

–La situación clasificatoria condiciona, pero ¿cómo está siendo tu experiencia en el Eibar tras tres años en el Albacete?

–Estoy muy contento y no es un tópico para quedar bien. Estoy muy feliz desde que llegué aquí. Creo que me he adaptado muy bien al vestuario y al club. Curiosamente, en los dos años que estuve en el Burgos, el grueso de gente con la que yo hice más vida fuera del campo también eran vascos. Es un ambiente, un entorno en el que yo me manejo bien.

–Puso el listón un poco alto cuando debutó en Ipurua marcando un gol nada más salir.

–Fue un momento muy bonito. Como muchos futbolistas, yo empecé jugando de delantero, pero luego el fútbol te va echando para atrás. Coincidió que salí jugando arriba y tuve suerte de marcar, pero soy lateral derecho y espero que la gente no espere de mí que marque gol todos los partidos en Ipurua, porque no es mi cometido. Aunque tengo un cierto instinto para ir hacia arriba y si marco más será perfecto, pero lo mío es trabajar para que el equipo no los reciba.

–Se dice más fuera que aquí que el puesto de Beñat San José corre peligro. ¿Qué sensación se respira en el vestuario?

–No percibimos eso, ni mucho menos. Te puedo asegurar que ni se ha comentado. Se ve claramente que seguimos el plan de partido a rajatabla y eso es porque la confianza del entrenador es máxima por parte de la plantilla y creo que por parte del club también y no me quiero poner a pensar en qué pueda pasar. Pero si ganamos todo eso se disipará.

– ¿Qué le diría a una afición que no gana para disgustos?

– Todo el club en general ha sufrido mucho en los últimos años y, obviamente, la afición es parte de esa familia que forma el Eibar. Es obvio que resulta inquietante verse en la situación clasificatoria en la que estamos, pero tenemos que encender la llama para que todos empujemos unidos. Habrá momentos en los que les demos argumentos para que se vuelquen y otros en los que necesitemos que nos empujen para encontrar nuestro camino. Les necesitamos a nuestro lado, que sean el jugador número 12.