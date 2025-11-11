El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Martón encabezó el homenaje mutuo entre el equipo y la afición tras el triunfo ante el Albacete. SD Eibar

Martón persigue las cifras de los anotadores armeros más fructíferos

Solo Bastón, Stoichkov y Aketxe aportaron más goles que los cinco que acumula el navarro en estas 13 primeras jornadas del campeonato

Letizia Gómez

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:02

Desde que debutó como armero adelantando al Eibar en la jornada inaugural en Málaga, Javier Martón (Villafranca, Navarra, 1999) ha asumido la responsabilidad anotadora en ... el conjunto armero, y tras elevar a cinco su cuenta anotadora con el doblete firmado en su excelsa actuación ante el Albacete, el navarro está calcando las cifras firmadas por máximos goleadores azulgranas en la última década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

