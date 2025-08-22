Ipurua sube el telón para representar su primer acto liguero

El espectáculo liguero llega a Ipurua, que levantará por primera vez esta temporada el telón para acoger la primera representación del Eibar como local. Tras ... firmar un valioso empate en un alentador estreno en La Rosaleda de Málaga (1-1), el nuevo plantel que el club ha puesto en manos de Beñat San José para este curso, recibe la visita de un Granada que viene de perder (1-3) en su debut en casa ante el Deportivo de la Coruña, enfrascado en vender a varios de sus jugadores más valiosos para poder dar cabida a los cuatro fichajes que aún no ha podido inscribir.

Pese a que no se conocerá la convocatoria hasta la publicación del once que ponga en liza ante el cuadro nazarí, la semana de trabajo ha dejado buenas noticias en la enfermería

Y es que Lander Olaetxea se ha reincorporado con total normalidad a la dinámica del grupo tras perderse el primer partido por un traumatismo craneoencefálico en el último amistoso de pretemporada. En cambio, Bautista y Jair Amador, que ayer mismo celebró su 36ª cumpleaños, se perderán el partido, ya que solo han podido realizar ejercicios parciales.

Adu Ares, listo

Quien sí está presto y dispuesto para poder tomar la alternativa como armero es Adu Ares, que desde el mismo momento en el que se concretó su fichaje ha mostrado su total predisposición a jugar en cuanto el míster lo crea conveniente.

Parece complicado que el bilbaíno arrebate de primeras la posición a Corpas, aunque su versatilidad de permite generar competencia también en el extremo izquierdo, una posición que había quedado un tanto desguarnecida tras la marcha de Antonio Puertas al Albacete.

En principio, no sería sorprendente que San José repitiera el mismo dibujo que trazó en el estadio malacitano, aunque dispone de alternativas de sobra para darle otro aire al equipo, aunque su idea de ir a buscar la portería contraria es intocable para el preparador azulgrana.

Incertidumbre nazarí

Mayor es la incertidumbre que rodea al Granada, que trabaja a contrarreloj para intentar inscribir a Fayé, Hormigo, Arnáiz y Hormigo, que ya se perdieron el primer duelo ante los coruñeses. Para que las cuentas cuadren, el Granada debe cerrar las salidas de Boyé y Weissman, dos operaciones complejas que parecen encarriladas pero que aún no están cerradas. En el caso del argentino, el Alavés, en una negociación a tres bandas con el Elche implicado, trata de conseguir las mejores condiciones posibles, lo que está dilatando el acuerdo definitivo que permitiría a los andaluces ajustarse al límite salarial.