El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 24 de octubre
El conjunto armero se encomienda al apoyo su afición para volver a ganar en casa tras sumar la cuarta derrota consecutiva como visitante. SD Eibar

Ipurua debe ser de nuevo un fortín inexpugnable

Sin puntos de apoyo lejos de casa, el Eibar recibe al Leganés con la urgencia de ganar en su estadio tras ceder dos empates consecutivos

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:54

Comenta

El Eibar retorna a su guarida con la esperanza y la necesidad de volver a volver a convertir Ipurua ante el Leganés en el fortín ... que había erigido antes de ceder dos últimos empates consecutivos. Sin puntos en los que apoyarse en sus desplazamientos, ganar de nuevo en Ipurua se ha convertido en toda una obligación para evitar caer a una zona de descenso que tiene a solo dos puntos, pero con la motivación extra de saber que las plazas de playoff de ascenso están a solo tres de distancia.

