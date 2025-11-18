Ipurua asume la carga de borrar las frustraciones que el Eibar trae de fuera

El Eibar arrancó ayer una nueva semana de trabajo, arrastrando aún la frustración que se trajo a cuestas de Gijón por tener que renunciar al ... que habría sido su primer triunfo en los siete partidos que ha disputado esta temporada lejos de casa.

Al menos, el empate gestado gracias al madrugador gol de un Corpas que volvió a ver puerta tras haberse estrenado como anotador cerrando el triunfo ante el Albacete (3-2) desde el punto de penalti, sirvió para poner fin a la pésima racha de cinco derrotas consecutivas como visitante, aunque su escasa productividad a domicilio le obliga a endosar a Ipurua la responsabilidad de seguir siendo el refugio que le ayude a mantenerse a salvo del peligro.

Una carga que este próximo sábado (18.30 horas) volverá a someterse a una peliaguda prueba ante un Zaragoza que parecía casi muerto y enterrado en el fondo de la tabla, que ha venido a resucitar precisamente en el derbi aragonés frente al Huesca en el que los maños lograron ofrecer a su afición un triunfo que no cataban desde que el 26 de septiembre conquistaron ante el Mirandés en Mendizorroza (0-1) la única victoria que atesoraban hasta la fecha.

El espectacular zapatazo que Martín Aguirregabiria coló por la escuadra a los 12 minutos de juego ante los oscenses ejerció de desfibrilador para devolverle la vida a un equipo que, tras celebrar el primer triunfo en el Ibercaja Estadio, ha pasado de verse a nueve puntos de la salvación a los seis que le separan de un Granada empatado a 15 con el Huesca de Jon Pérez Bolo, el nuevo equipo que marca la barrera del descenso.

Un cambio de imagen

Solo dos puntos y cuatro equipos por detrás separan al Eibar de ese abismo del que no consigue alejarse, aunque el nuevo 'look' que estrenó en El Molinón sí permitió apreciar una evolución en materia ofensiva que los azulgranas tratarán de exprimir en su vuelta a casa, donde sigue estando entre los mejores locales de la categoría, solo por detrás de Racing y Almería, que han sumado un punto más de los 15 que los de Beñat San José han logrado retener en Ipurua.

Desaparecido en combate

El Zaragoza se presentará en el feudo armero acompañado por los 306 seguidores que han adquirido por la vía rápida las entradas que les ha remitido el Eibar, aunque habrá que esperar a conocer la lista de convocados del nuevo entrenador del conjunto maño para saber si el exazulgrana Ager Aketxe formará parte de la expedición.

Y es que el bilbaíno está desaparecido en combate desde que disputó en Castellón en la tercera jornada el último de los dos únicos partidos en los que ha participado en este ejercicio.

El jugador que llegó a la capital maña como una estrella se ha diluido por completo tras un pasado ejercicio en el que solo aportó dos goles compartiendo vestuario con los hoy jugadores armeros Jair Amador y Adu Ares.

Ninguno de los tres atraviesa por su mejor momento, puesto que el central portugués viene de protagonizar el error que deparó el penalti que el sportinguista Dubasin aprovechó para transformar el penalti del empate que él mismo provocó, mientras que el extremo bilbaíno cedido por el Athletic se recupera de la operación a la que fue sometido el pasado seis de noviembre para que se le extrajera un cuerpo libre articular que le provocaba molestias en la rodilla izquierda.

Las estadísticas en los enfrentamientos entre ambos equipos en Ipurua beneficia al Eibar, que no pierde frente al Zaragoza desde la campaña 2008-09, cuando los armeros cayeron por 2-3, pese a que Beltrán y Añibarro llegaron a neutralizar la ventaja inicial de los aragoneses, que finalmente acabaron imponiéndose gracias al tanto final con el que Arizmendi completó un doblete.

Arambarri, en observación

Con todo, la peor noticia del fin de semana fue el fuerte impacto que Aritz Arambarri sufrió en el rostro cuando el partido en Gijón caminaba hacia la media hora de juego. Afortunadamente, las pruebas que se le realizaron tras abandonar el césped en camilla han descartado lesión alguna y, aunque el jugador permanece en observación, se espera que a partir de mañana pueda sumarse al grupo e incluso estar disponible para el sábado.