Un impulso a refrendar el sábado en Gijón

La demencial remontada firmada el sábado en Ipurua ante el Albacete (3-2) ha supuesto un suspiro de alivio para el Eibar, que tras elevar ... a 16 su casillero de puntos, ha logrado tomar una pequeña renta de dos sobre unos puestos de descenso que llegó a ocupar durante los minutos que fue por detrás de los manchegos en el marcador.

El doblete de un excelso Javier Martón y el estreno goleador de José Corpas mató dos pájaros de un tiro, puesto que devolvió la sonrisa a una afición eibarresa que no festejaba un triunfo en el estadio desde el último obtenido el pasado 21 de septiembre en el derbi guipuazcoano ante la Real Sociedad B (2-1), y puso fin a una racha de seis partidos consecutivos sin ganar, entre los que figuraban los tres empates seguidos cedidos en Ipurua ante el Dépor (1-1), Castellón (0-0) y Leganés (0-0).

Todo un impulso, tanto en la tabla como para la moral, que los armeros buscarán refrendar el sábado (16.15 horas) en el feudo del Sporting de Gijón para seguir escalando posiciones e ir dejando atrás los apuros provocados en gran medida por su hasta ahora nula capacidad para cosechar puntos lejos de su estadio.

Porque mientras que los números firmados en casa, donde sigue invicto con cuatro victorias y tres empates que le han reportado 15 puntos, son registros que le tendrían en puestos de ascenso, el único empate amarrado en la jornada inaugural en Málaga, a la que se le han ido sumando cinco derrotas consecutivas, es lo único que le salva de ser el peor visitante de la categoría, solo por encima de la Real Sociedad B, que ha perdido los seis partidos que ha disputado lejos de Anoeta.

Dar un giro total a esa mala dinámica a domicilio es precisamente el objetivo que se marcan los de Beñat San José en su próxima visita a El Molinón ante un cuadro gijonés que, pese a adelantarse en su duelo en Mendizorroza ante el Mirandés a la media hora de juego gracias a un penalti transformado por Dubasin, acabó cosechando una derrota (2-1) que corta en seco el vuelo que había iniciado desde que Borja Jiménez sustituyó hace ahora un mes al bergarés Asier Garitano.

Trayectoria irregular

Porque un año más, el Sporting acumula una trayectoria irregular que lleva ya nueve años impidiéndole lograr un ascenso a Primera por el que suspira desde que consumó su último descenso en la campaña 16-17.

Y eso que comenzó la campaña con tres victorias consecutivas ante el Córdoba (1-0) en El Molinón en la jornada inaugural, frente al Ceuta (0-1) en territorio africano y frente a la Cultural Leonesa de nuevo en casa (1-0) que alimentaron la ilusión del sportinguismo.

Sin embargo, la magia inicial se rompió con las cinco derrotas seguidas que enlazó primero en Riazor ante el Deportivo (3-0), después ante su público frente al Burgos (2-3), acto seguido en Almería (2-1) y la más hiriente de nuevo en casa frente al Albacete (3-4), aunque la que terminó costándole el puesto en el banquillo a Garitano fue la quinta seguida cosechada en Castellón (3-1).

Todo cambió con la llegada de Borja Jiménez, que tras estrenarse con un triunfo ante el Racing de Santander (2-1), dio inicio a una racha positiva que se prolongó con las victorias obtenidas en Valladolid (2-3), y en Gijón ante Zaragoza (1-0), a las que se sumó un valioso empate (0-0), también en su casa, frente a la UD Las Palmas.

Tras caer en Vitoria ante el Mirandés, los blanquirojos se mantienen en la parte media de la tabla con 19 puntos, a solo un punto de los puestos de playoff, pero curiosamente con solo tres puntos más que el Eibar, que sigue temblando por caer a una zona de peligro sobre la que ha conseguido abrir una brecha de dos puntos. Un claro reflejo de lo igualada y competitiva que es esta categoría, en la que entre los que aspiran a subir y los que pugnan por no bajar solo hay seis puntos de distancia.