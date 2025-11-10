El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La piña final de todo el equipo unido refleja la felicidad por el reencuentro con la victoria en Ipurua. SD EIBAR

Un impulso a refrendar el sábado en Gijón

Rota la racha de seis jornadas sin ganar tras su triunfo ante el Albacete, el Eibar se marca el objetivo de lograr su primera victoria fuera

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:02

La demencial remontada firmada el sábado en Ipurua ante el Albacete (3-2) ha supuesto un suspiro de alivio para el Eibar, que tras elevar ... a 16 su casillero de puntos, ha logrado tomar una pequeña renta de dos sobre unos puestos de descenso que llegó a ocupar durante los minutos que fue por detrás de los manchegos en el marcador.

