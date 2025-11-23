El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ibai Gómez pone su cargo a disposición del Andorra tras ocho jornadas seguidas sin ganar

El conjunto del Principado, propiedad de Piqué, atraviesa por una mala racha

E. C.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

Ibai Gómez atraviesa por un momento delicado como técnico del Andorra. El exjugador del Athletic arrancó su andadura en los banquillos de Segunda División con buenos resultados, pero la racha se ha truncado. Tras la derrota del congunto del Principado este sábado ante el Castellón, ya son ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

El preparador bilbaíno ha puesto su cargo a disposición del club: «Me siento muy responsable y ahora puede ser el momento de tomar alguna decisión por lo que ha transmitido hoy el equipo», afirmó en rueda de prensa.

La situación preocupa. No tanto por la posición en la tabla sino por la trayectoria del equipo, que ha ido de más a menos. «Hablaremos con el club y a ver que se decide», añadió el mister de conjunto tricolor. «Nunca me gusta tirar la toalla, pero alma y energía es lo que no puede faltarle al equipo nunca. Me veo con fuerzas para seguir», matizó.

La derrota del Andorra ante el Castellón supuso un jarro de agua fría para los del Principado, club que es propiedad de Piqué. El club ascendió a la categoría de plata la temporada pasada y fichó al técnico de Santutxu, que firmó una campaña de ensueño con el Arenas, dejando al equipo de la Margen Derecha en Primera Federación. «Si todos pensamos que lo mejor es que sigamos, lo haremos convencidos de que cambiaremos la situación, pero quiero dar esa posibilidad al club. Si quieren un recambio o creen que un cambio no es lo mejor», apuntó.

