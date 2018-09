Joseba Etxeberria, destituido como técnico del Tenerife: «Ha sido un honor» Etxeberria, en una imagen de la pasada temporada en Pamplona. / Diario de Navarra El conjunto chicharrero no había ganado ningún encuentro esta temporada, y camina en puestos de descenso a Segunda B JUANMA MALLO Lunes, 17 septiembre 2018, 14:25

Joseba Etxeberria ya no es el entrenador del Tenerife. Ha durado cinco jornadas de la nueva temporada, en la que su ya exescuadra aún no ha ganado. El técnico guipuzcoano, que llegó en febrero al cuadro chicharrero y consiguió que los insulares sumaran una increíble racha de triunfos que animó a la afición del Heliodoro Rodríguez López a soñar con el ascenso, ha comenzado muy mal el curso. Su equipo no sabe lo que es superar todavía a ningún oponente, ha sumado tres empates en cinco jornadas, y luce en el puesto 19, que conlleva el descenso de categoría.

Poco después del mediodía, hora insular, la directiva del Tenerife ha acordado la destitución del expreparador del Basconia y el Amorebieta, entre otros. En su mensaje, el club le agradece su trabajo, «su dedicación y profesionalidad, al tiempo que les desea toda clase de éxitos profesionales y personales en el futuro». Se acabó. Junto a él se marchan tanto el segundo entrenador, Jorge Pérez, como el preparador físico, Roberto Cabellud. Es el primer preparador que cae en Segunda División. «Ha sido un honor defender este escudo», ha declarado Etxeberria a los pocos minutos de confirmarse su despido.

Tras confirmarse mi destitución, Quiero agradecer a toda la gente que me ha hecho sentir como en casa en esta aventura. Ha sido un honor defender este escudo. Desearle mucha suerte a toda la familia Txitxarrera. Muchas gracias por todo!! Vamos TETE!! 🔵⚪️🔵#TúNosHacesMejores — Joseba Etxeberria (@17Etxeberria) 17 de septiembre de 2018

En febrero de este año, con el Tenerife en horas bajas, Etxeberria llegó para tratar reflotar al equipo. Dejó el Amorebieta, se montó en el avión, y firmó un comienzo esperanzador. Pronto, se habló de renovación. Y así fue. De hecho, este verano rompió su relación con el Athletic, del que había salido en condición de cedido al cuadro de Urritxe. Se acabó una unión que le había llevado a aprender a las órdenes de Valverde, y a foguearse en las categorías inferiores bilbaínas.

Fue a Tenerife, y la acogida resultó espectacular. Sin embargo, las cosas no han empezado de la manera deseada en esta nueva temporada, en la que se hizo con los servicios del exrojiblanco Iker Undabarrena. No ha ganado, suma tres empates, cuatro goles a favor y seis en contra, y el sábado perdió en casa contra el Reus. En la Copa, la semana pasada le eliminó el Cádiz en el Heliodoro Rodríguez López. Nada marcha. Y esta mañana se ha confirmado su salida, con un balance de 23 partidos oficiales, en los que ha logrado ocho victorias (ninguna este año), ocho empates (tres este curso) y siete derrotas (dos en la nueva temporada).