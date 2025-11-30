El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Villalibre acabó saltando más que nadie para ejercer de verdugo de un Eibar al que le marcó su séptimo gol. LaLiga HyperMotion

Estrepitoso fracaso a balón parado

Endeble. ·

Dos goles a la salida de un córner y otro tras el veloz saque de una falta ponen en relieve la debilidad de un Eibar que se hunde en la tabla sin que Beñat San José sea capaz de frenar la sangría

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:39

Comenta

Para echarse a temblar. El Eibar se precipitó de lleno al abismo del descensotras sufrir en Santander la mayor goleada de la temporada, que una ... vez más puso en relieve una fragilidad colectiva que le llevó a recibir tres de los cuatro goles de los cántabros en acciones a balón parado. Ni la autocrítica realizada tras la primera derrota en Ipurua ante el Zaragoza, ni toda la semana de trabajo que Beñat San José dedicó a corregir los errores que están cavando la tumba de los armeros, sirvieron para evitar que el cuadro armero personificara la viva imagen de la impotencia.

