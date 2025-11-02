El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marco Moreno refleja la desolación del Eibar tras enlazar su quinta derrota consecutiva fuera de casa Factoria 9

Mismos errores, un desenlace fatal

Retratado. ·

Dos goles recibidos tras sendos córners mal defendidos anularon las opciones de volver a puntuar a domicilio de un Eibar incapaz de reaccionar

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

Viajar se está convirtiendo en una tortura para el Eibar, que lejos de cumplir su aspiración de lograr su primera victoria lejos de Ipurua, acabó ... sufriendo la quinta derrota consecutiva, para más inri la más abultada hasta la fecha, dejando patente una vez más la inoperancia como visitante de los azulgranas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en el hospital Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  4. 4

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  5. 5

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  6. 6 Horóscopo diario, 2 de noviembre de 2025
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado riega de millones un municipio conocido por sus cuevas: comprobar resultados del 1 de noviembre
  8. 8

    El Athletic ficha a una promesa del Bermeo que sigue los pasos de Jauregizar
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mismos errores, un desenlace fatal

Mismos errores, un desenlace fatal