La emoción de Eder Sarabia y su padre tras conseguir el ascenso del Elche

Eder Sarabia no cabía de felicidad este domingo. Su equipo, el Elche, ha logrado el ascenso a Primera División tras ganar 0-4 al Deportivo. El entrenador bilbaíno estaba exultante. Igual que su padre, Manu, que bajó al césped para celebrar la hazaña que ha conseguido su hijo. De hecho estaba emocionado.

«Supone algo maravilloso. La mayor felicidad de unos padres es la felicidad de sus hijos y en estos momentos para él es una situación que ha peleado y trabajado mucho. Es un fenómeno. Ha nacido para ser un elegido entre los grandes en el banquillo», comenzó a decir Manu sobre su hijo.

El que fuera un histórico jugador del Athletic, no paró en alabar la figura de Eder. «Yo me siento uno de los mejores analistas. Me saca 10.000 vueltas. Vemos un partido juntos y él ve cinco o seis cosas que yo no las veo. Ha nacido para eso», añadió, muy orgulloso de su hijo.

Tras escuchar a su padre, Eder confesó que el fútbol es muy importante para él gracias a su padre. «Es mi vida. Es lo que él me inculcó desde pequeño. Iba a Lezama a verle en los entrenamientos, luego al Logronés, luego cuando fue entrenador... Luego cuando trabajó en Canal Plus y lo que le ayudaba con mis análisis y lo que veía del fútbol...», dijo el entrenador del Elche.

«Me encanta el fútbol. Me encanta analizarlo, intentar buscarle las alternativas, preparar bien los partidos, transmitírselo a los jugadores... Aquí (en el Elche) se ha dado un contexto en el que los jugadores nos han hecho todavía mejores», reflexionó.