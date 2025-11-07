El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre
Álvaro Rodriguez se reencontrará con el equipo en el que militó durante las tres últimas temporadas antes de fichar por el Eibar este verano. SD Eibar

El Eibar se somete a su gran prueba de fuego en casa

A un punto del descenso tras seis jornadas sin ganar, debe volver a la senda del triunfo ante un Albacete que aún no conoce la derrota fuera

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:53

Comenta

Ganar o ganar. Ese es el único pensamiento que impera en el vestuario armero ante la gran prueba de fuego a la que el Eibar ... se somete esta tarde en Ipurua ante un Albacete que, junto con la UD Las Palmas y Leganés, conforman el reducido grupo de equipos que se mantienen invictos como visitantes.

