El Eibar se somete a su gran prueba de fuego en casa

Ganar o ganar. Ese es el único pensamiento que impera en el vestuario armero ante la gran prueba de fuego a la que el Eibar ... se somete esta tarde en Ipurua ante un Albacete que, junto con la UD Las Palmas y Leganés, conforman el reducido grupo de equipos que se mantienen invictos como visitantes.

Relegado a la cuarta plaza por la cola tras haber sumado apenas tres de los 18 posibles en las seis jornadas que ha encadenado sin una victoria que llevarse a la boca, la escuadra dirigida por Beñat San José no puede permitirse volver a dejar escapar más puntos de un estadio en el que también se ha olvidado a qué saben los triunfos en los tres partidos posteriores que ha disputado ante su público desde la última vez que celebró la conquista de los tres puntos, allá por el 21 de septiembre en el derbi guipuzcoano ante la Real Sociedad B (2-1).

Aunque, obviamente, ninguno de los posibles resultados que se den en esta cita correspondiente a la 13ª jornada será decisivo, sí que se antoja determinante para comprobar la capacidad de reacción de un equipo azulgrana al que le esperan tres exámenes de altura en el Molinón frente al Sporting de Gijón, después de nuevo en casa contra un Zaragoza desquiciado en la cola de la clasificación, y el más difícil todavía en El Sardinero frente al Racing de Santander, destacado líder del grupo.

Una fase de lo más comprometida del calendario que coincide con la acumulación de bajas que se ha generado tras las lesiones musculares sufridas por Peru Nolaskoain y Guruzeta, así como la operación a la que Adu Ares se sometió el jueves para que se le extrajera el cuerpo libre articular localizado en su rodilla izquierda.

Ausencias que, en principio, serán cubiertas en la convocatoria por Cubero y Sergio Álvarez, que tras completar toda la semana de entrenamientos, están en disposición de volver, aunque no parece probable que lo hagan de inicio.

De hecho, si juega, el lateral bilbaíno, que ha necesitado menos de un mes para sobreponerse la fractura del arco cigomático tras sufrir un cabezazo en el choque ante el Castellón en Ipurua, lucirá una máscara hecha a medida para proteger la zona dañada.

San José tampoco podrá contar aún con Ander Madariaga, aunque el de Berango está ya casi a puntitto de caramelo para reaparecer.

Moralmente reforzado

Y mientras el Eibar tiene la pelota en un tejado cargado de presión, el Albacete, undécimo con tres puntos más que los azulgranas, se presenta en Ipurua con la moral reforzada tras la remontada protagonizada en el Carlos Belmonte frente al Huesca (2-1) con un doblete del exarmero Antonio Puertas.

El almeriense atesora ya cinco goles, uno menos que Agus Medina, y uno más que Jon Morcillo, un tridente de la segunda línea manchega que ha marcado 15 de los 18 goles que figuran en el casillero anotador del quinto equipo más goleador.