La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre
Toni Villa levanta el puño para festejar el gol que marcó al trabsformar el segundo de los dos penaltis que forzó el murciano SD Eibar

El Eibar se reencuentra con su pegada ante un Náxara que le discutió hasta el final

Un gol de Martón, dos penaltis forzados por Toni Villa y la sentencia de Bautista reparan la moral de un cuadro armero que avanza en la Copa

Letizia Gómez

Enviada especial. Haro

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:58

Comenta

El Eibar estará en el bombo de la segunda ronda copera tras apear no sin apuros a un Náxara que le discutió su victoria hasta ... que Bautista puso fin a la épica de los riojanos. Los armeros necesitaron de toda la pegada con la que se reencontraron gracias en gran medida a los dos penaltis que Toni Villa forzó con sus peligrosas incursiones.

