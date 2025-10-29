El Eibar se reencuentra con su pegada ante un Náxara que le discutió hasta el final

El Eibar estará en el bombo de la segunda ronda copera tras apear no sin apuros a un Náxara que le discutió su victoria hasta ... que Bautista puso fin a la épica de los riojanos. Los armeros necesitaron de toda la pegada con la que se reencontraron gracias en gran medida a los dos penaltis que Toni Villa forzó con sus peligrosas incursiones.

Por muy inoportuna que fuera la irrupción de la Copa en pleno bache de resultados en Liga, la escuadra azulgrana encaró el desafío en tierras riojanas como una oportunidad para darse una pequeña alegría con la que alimentar la moral del equipo antes de afrontar la exigente visita del sábado (21.00 h.) en Almería.

Y con ese partido en mente, el preparador donostiarra aplicó las necesarias rotaciones para oxigenar sus filas ahora que el calendario se comprime de manera ta exigente. De modo que tal y como cabía esperar, San José realizó hasta nueve cambios respecto al once inicial que puso en liza ante el Leganés, en el que solo repitieron Nolaskoain y Javier Martón, en esta ocasión como punta de flecha del ataque azulgrana.

La cita que arrancó en plena jarreada en el obligado 'exilio' en el municipal de Haro, deparó el esperado debut del meta Luis López, ansioso por estrenarse como armero tras haber dejado gratas sensaciones durante la pretemporada.

También fue el primer partido como titular en el primer equipo del central del filial Oier Llorente, que ya participó durante media hora en el partido copero del año pasado en el que el Eibar quedó apeado a las primeras de cambio en Las Gaunas a manos de la UD Logroñés.

Y al que también le llegó la hora de actuar de inicio fue al murciano Toni Villa, especialmente motivado por interpretar de la mejor forma un papel que convenza al técnico para le otorgue más protagonismo en la competición doméstica.

Y aunque la eliminatoria comenzó con un susto importante tras una pérdida de balón de Arambarri ningún jugador local llegó a rematar tras pasearse por delante de la portería visitante, el Eibar reclamó el bastón de mando para tratar de imponer su mayor potencial.

Y no tardó en hacerlo. Tras una primera incursión de Toni Villa que el meta najerino repelió sin problemas, Javier Martón completó con un inapelable disparo raso, una jugada de tiralíneas firmada por Magunazelaia, con un espléndido pase filtrado con el que el navarro abrió la cuenta armera a los 20 minutos de juego.

Después de esta bocanada de optimismo, el Eibar creyó encarrilar con comodidad la eliminatoria cuado un cuarto de hora después, Nolaskoain se apuntó el segumdo tanto de la noche al transformar el penalti forzado por Toni Villa al ser derribado por Miguel Rodríguez. Pero el Náxara no se arrugó y recuperó su ilusión al recortar distancias justo antes del descanso.

El nuevo penalti que Toni Villa guisó y él mismo se comió nada más comenzar el segundo período pareció sentenciar el enfrentamiento, pero nada más lejos de la realidad. En lugar de ejercer de revulsivo, los cambios descompusieron a los azulgranas, que se encomendaron a un Luis López que ofreció un repertorio de hasta seis paradas. salvadoras.

Emoción hasta el final

Y aún así, el cuadro local logró ver premiado su asedio al marcar un segundo gol que devolvió la emoción hasta que Bautista sentenció en el último minuto..

Tras todo el esfuerzo que hizo falta para resolver la papeleta, el club armero esperará pacientemente a conocer a su siguiente rival en el torneo, aunque mientras llega el sorteo, se abraza al acierto recuperado para tratar de lograr en Almería su primera victoria a domicilio.