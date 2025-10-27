El Eibar reduce su déficit, pero la falta de ingresos recurrentes mina sus previsiones

La tijera que el Eibar ha pasado desde que consumió los recursos que distribuidos para sus tres fallidos intentos de lograr volver a Primera ha ... servido para reducir los gastos y las pérdidas previstas para el pasado ejercicio, pero sin poder generar más ingresos recurrentes que unos derechos televisivos cada vez más menguantes, sus previsiones para este curso contemplan unas pérdidas de en torno a los cinco millones en un presupuesto que no incluye plusvalías por la venta de jugadores .

Estas son dos de las conclusiones que se pueden extraer del desayuno informativo que la presidenta del club, Amaia Gorostiza, acompañada por Joseba Unamuno, consejero de la entidad, mantuvieron ayer con la prensa, como adelanto de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Ésta se celebrará el jueves 27 de noviembre, a las 19.00 horas, en la sala de prensa de Ipurua y no en el Coliseo como venía siendo habitual en los últimos años.

Los recortes llevados a cabo en prácticamente todas las áreas del club para lograr un equilibrio presupuestario sostenible han surtido efecto y se ha conseguido cerrar el ejercicio 24/25 con pérdidas de 1,9 millones de euros. Lo que supone una mejora del 20 % respecto a los 2,3 de déficit que se habían presupuestado. Cifras logradas gracias al aumento de ingresos propios derivados de la venta de entradas y abonos, derechos de televisión, patrocinios, comercialización de merchandising y plusvalías por la venta de Cristian a la UD Las Palmas en una operación que se cerró en torno a los 800.000 euros y las variables incluidas en los traspasos de Antonio Puertas al Albacete y de Álvaro Carrillo al Huesca. Asimismo, cabe destacar un notable incremento de los ingresos provenientes de las inversiones financieras, que generan 2,5 millones anuales.

Sin embargo, con un cifra de negocio que se ha visto rebajada hasta los 10,2 millones, la más baja en la última década, no son capaces de compensar el gasto que supone competir en la categoría de plata. De ahí que el presupuesto de cara a la temporada en curso contemple un déficit de en torno a los 5 millones de euros, debido a las inversiones realizadas en proyectos clave, como la recién estrenada Ciudad Deportiva y a su afán por mantener la competitividad del proyecto deportivo, pese a que el gasto de personal se lleva uno de los mayores mordiscos en las cuentas. En este sentido, cabe destacar que la partida en este concepto se ha visto rebajada en un 45% en los últimos cuatro años, desde los 13,5 millones destinados en la campaña 21-22 a los 7,3 fijados para este ejercicio.

De ahí que la presidenta expresara su agradecimiento a los integrantes del plantel que «siguen en el equipo asumiendo reducciones económicas muy importantes», en clara referencia a Anaitz Arbilla y Sergio Álvarez. «No están aquí por el dinero sino porque sienten esta casa como suya», declaró orgullosa Gorostiza.

Pese a que las cuantiosas inversiones realizadas tanto en la renovación de Ipurua, cuyo coste total ascendió a los 21 millones de euros, así como la construcción del nuevo complejo deportivo de Areitio, que finalmente ha pasado de los 18 millones previstos inicialmente a más de 30, la mandataria azulgrana insiste en asegurar que el Eibar «con una estructura financiera y patrimonial sólida que asegura la viabilidad del club, independientemente de la categoría en la que compita su primer equipo».

Porque, tal y como apunta, «el club no tiene un problema de tesorería, sino de ingresos recurrentes», subraya recordando que en la caja que se llenó durante su provechosa estancia de siete años en la máxima categoría sigue guardando con mimo más de 47 millones.

Un hito histórico

El gran punto diferenciador de aquí en adelante lo marca la puesta en marcha de la Ciudad Deportiva, todo un hito en los 85 años de historia de la entidad, un proyecto estratégico para el crecimiento del club. «Es la primera vez que la SD Eibar tiene una infraestructura en propiedad que nos permite centralizar toda nuestra estructura deportiva y crear un entorno óptimo para la formación de jóvenes talentos», resalta la presidenta armera.

Esta inversión, realizada con el propio músculo económico del club y mejorada gracias a la irrupción de los 62,5 millones provenientes de los fondos CVC, «no solo refuerza la competitividad de los equipos, sino que también constituye un activo patrimonial estratégico que garantiza sostenibilidad a medio y largo plazo. Inicialmente estimada en 18 millones de euros, la inversión total ha ascendido hasta cerca de 30 millones, debido a la evolución del diseño, la ampliación del proyecto, la adaptación a nuevas normativas técnicas y medioambientales, y la subida de precios en construcción y materiales».

La estrategia ahora se centra en diversificar ingresos, optimizar costes y mantener una base de activos que permita afrontar periodos de vacas flacas sin comprometer la competitividad ni los proyectos estratégicos, incluyendo la Ciudad Deportiva y la formación de la cantera.

No obstante, ambos representantes coinciden en señalar la dificultad que entraña su localización y del reducido tamaño de la población.