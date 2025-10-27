El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, durante el desayuno informativo que tuvo lugar ayer en la Sala Ibargain de Ipurua. José Luis López

El Eibar reduce su déficit, pero la falta de ingresos recurrentes mina sus previsiones

La presidenta adelanta los datos más relevantes a tratar en la Junta que se llevará a cabo el 27 de noviembre en la sala de prensa de Ipurua

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:11

Comenta

La tijera que el Eibar ha pasado desde que consumió los recursos que distribuidos para sus tres fallidos intentos de lograr volver a Primera ha ... servido para reducir los gastos y las pérdidas previstas para el pasado ejercicio, pero sin poder generar más ingresos recurrentes que unos derechos televisivos cada vez más menguantes, sus previsiones para este curso contemplan unas pérdidas de en torno a los cinco millones en un presupuesto que no incluye plusvalías por la venta de jugadores .

