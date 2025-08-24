El Eibar presume de un gran surtido de esencias que emana aroma a ilusión

El Eibar desprende aroma a ilusión en este inicio de competición. Tan solo han transcurrido dos jornadas del extenso calendario, pero por lo que se ... ha podido oler tanto en Málaga (1-1), como sobre todo tras el brillante triunfo logrado este viernes en Ipurua ante el Granada (3-0), se percibe que el club armero ha hecho acopio de un excelente surtido de esencias que huelen a perfume del bueno.

Tras un verano en el que la dirección deportiva ha adquirido diez nuevos productos, gran parte de ellos a coste cero, para cubrir el vacío que quedó en el almacén al término de la pasada campaña, el proceso de alquimia que Beñat San José inició desde que sustituyó a Joseba Etxeberria el pasado mes de febrero ha derivado en una fragancia que causó furor en su presentación en el estadio armero.

Y en este sentido, el refrán que dice que las buenas esencias vienen en frascos pequeños es perfectamente aplicable a algunos de los recipientes que decoran las baldas de la perfumería armera.

En lo que respecta al tamaño quizás solo se adecúaría el joven mediocentro catalán Aleix Garrido, que dejando escapar dos sutiles gotas, perfumó el gol inaugural de Martón en la Rosaleda, así como el que supuso el segundo del Eibar a cargo de un Arbilla que llevaba dos largos años sin marcar.

Manufacturado en La Masía, el charrito jugador de solo 21 años que no pasa del 1,70 de estatura, parece haber dado con el lugar correcto para dar rienda suelta a todos los aromas que ha ido macerando.

Vino siguiendo la estela de Matheus desde el Barcelona y amenaza seriamente con llevar a cabo la explosión que el brasileño no terminó de completar, pese a que se llevó una ovación unánime por parte de la afición armera, que no dudó en darle las gracias por sus servicios en las tres últimas temporadas.

Orgullo eibarrés

Pero si el aceite esencial que aplicó un jugador que además de eclipsar a Peru Nolaskoain, también ha logrado desplazar al banquillo al más que experimentado Sergio Álvarez, el principal motivo de orgullo para la masa social azulgrana lo propició la magistral actuación del eibarrés Jon Magunazelaia, que se dedicó a esparcir una calidad que enamoró a los asistentes al partido y que contagió de pleno a un Guruzeta magnetizado el hiptonizante olor que le llegaba a su flanco.

Pero como son los goles los que marcan el precio final que se le impondrá al recipiente que se ha colocado en el expositor, el más valorado hasta la fecha por los clientes no es otro que Javier Martón, que haciendo gala de una efectividad pasmosa, ya acumula dos goles en dos partidos, y aún se ha quedado corto, ya que ante el Granada anotó otro a pase de Magunazelaia que fue anulado por fuera de juego, y porque otros dos remates posteriores se le escaparon por muy poco.

En cualquier caso, el navarro ha hecho olvidar que Jon Bautista, el máximo goleador de la pasada temporada con 11 goles, lleva ya mes y medio sin poder trabajar con el grupo aquejado de unas molestias en la rodilla que le van a complicar mucho sus posibilidades de recuperar la plaza que el año pasado fue suya en propiedad en la punta de ataque.

Ante semejante surtido, parecía difícil que otros perfumes también fueran capaces de destacar, pero resultó que cuando Álvaro Rodríguez destapó el tapón de su tarro en una posición adelantada a la que supuestamente ha venido a ocupar, conquistó la glándula pituitaria de propios y extraños.

No logró hacer lo mismo Adu Ares, que vio como Luca Zidane frustraba la posibilidad de que el bilbaíno debutara a lo grande en el Eibar tras abandonar el Athletic para comprometerse hasta el 2030 con la entidad armera.

Capitaneando a todos ellos emergió Anaitz Arbilla, que junto a Marco Moreno han conseguido dotar de solidez a la defensa azulgrana, aunque todos, los ocho de los diez fichajes que se han estrenado a excepción del meta Luis López y de Lander Olaetxea, han colaborado activamente en que el conjunto dirigido por el técnico donostiarra se haya catapultado a las primeras posiciones a las primeras de cambio.