Javier Martón celebra pleno de alegría uno de los dos goles que el navarro ha marcado en sus primeros dos partidos como armero. SD Eibar

El Eibar presume de un gran surtido de esencias que emana aroma a ilusión

La inmediata aportación de ocho de los diez fichajes ha elevado la moral y la calidad de un proyecto con marcado acento ofensivo

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:03

El Eibar desprende aroma a ilusión en este inicio de competición. Tan solo han transcurrido dos jornadas del extenso calendario, pero por lo que se ... ha podido oler tanto en Málaga (1-1), como sobre todo tras el brillante triunfo logrado este viernes en Ipurua ante el Granada (3-0), se percibe que el club armero ha hecho acopio de un excelente surtido de esencias que huelen a perfume del bueno.

