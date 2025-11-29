Dispuesto a plantar cara a una historia en contra

El Eibar quiere y necesita convertir hoy El Sardinero en el trampolín que impulse la reacción que precisa para alejarse de unos puestos de peligro ... a los que no ha caído únicamente por su mejor golaverage respecto al Andorra, el cuadro que marca con los mismos 17 puntos la barrera del descenso.

En su momento más delicado desde que se consumó el descenso de Primera, los armeros han reflexionado, han hecho autocrítica de la primera derrota sufrida en Ipurua ante el Zaragoza y se han conjurado para luchar contra una historia que revela que lleva más de tres décadas sin ganar en el estadio verdiblanco, concretamente desde que en la última jornada de la campaña 91-92 se impuso por 0-2 gracias a un gol en propia puerta de Pére Durán al filo del descanso y el segundo y definitivo de Oliden cumplido ya el tiempo reglamentario.

El año pasado rozó un triunfo que se le escapó en la prolongación por un penalti más que discutible que se le señaló a Álvaro Carrilllo, mientras que en el choque de la segunda vuelta, que supuso el estreno de Beñat San José como entrenador azulgrana en sustitución de Joseba Etxeberria tampoco pudo celebrar una victoria que se evaporó en la recta fina.

Los registros históricos no son lo que más ahoga a un Eibar penalizado por sus errores en las dos áreas, no en vano acumula 18 goles en contra en 15 partidos, y tan solo ha sido capaz de marcar 17, solo uno más de los que suman dos de los delanteros de la escuadra cántabra, Asier Villalibre, máximo anotador del campeonato con nueve goles, tres de ellos anotados en las tres últimas jornadas de forma consecutiva, así como Jeremy Arévalo, con seis tantos.

Ambos están aprovechando al máximo la prolongada ausencia del exarmero Juan Carlos Arana, reaparecido en las últimas semanas tras permanecer durante tres meses en el dique seco a causa de una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió durante un entrenamiento en la pretemporada el pasado mes de julio.

El que no estará seguro en las filas locales será el autor del primero de los tantos del triunfo que el Racing obtuvo el pasado fin de semana en su visita al Burgos (0-2), donde el senegalés vio la quinta amarilla que le obligará a cumplir sanción.

Bastante más complicado se antoja atinar con los planes que Beñat San José ha ideado para tratar de poner fin a la mala dinámica de su equipo en uno de los feudos más complicados de la categoría.

Y es que la tensión y la carga de trabajo tiene a varios integrantes del plantel armero tocados, pero dado que es contrario a desvelar sus cartas , no se puede saber quiénes son y cómo afectará a un once en el que, en cualquier caso, sufrirá una importante modificación respecto a la fallida cita en casa ante el colista.

En este sentido, cabe la posibilidad de que el donostiarra prescinda de inicio de un Bautista negado de cara a la portería contraria desde que anotara su único gol en la competición liguera en el derbi frente a la Real Sociedad hace ahora dos meses, mientras que Magunazelaia y Javi Martínez ganas boletos para volver a la alineación.

Este choque podría suponer la vuelta a las convocatorias de Adu Ares y Guruzeta, aunque no parece probable que dispongan de minutos recién salidos de sus lesiones.