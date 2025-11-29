El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Magunazelaia, desaparecido del once desde la décima jornada ante la UD Las Palmas, suspira por volver a jugar de inicio y aportar goles como el que único que marcó en Huesca. SD Eibar

Dispuesto a plantar cara a una historia en contra

El Eibar quiere convertir El Sardinero, un campo en el que no gana desde hace 33 años, en el trampolín que impulse su necesaria reacción

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:22

El Eibar quiere y necesita convertir hoy El Sardinero en el trampolín que impulse la reacción que precisa para alejarse de unos puestos de peligro ... a los que no ha caído únicamente por su mejor golaverage respecto al Andorra, el cuadro que marca con los mismos 17 puntos la barrera del descenso.

