Sin Cubero pero con Buta y Corpas de vuelta, el Eibar suspira por sumar un triunfo que se le resiste hace tres jornadas. SD Eibar

El deseo de puntuar como visitante es toda una necesidad

Los dos últimos empates consecutivos cedidos en Ipurua cargan al Eibar de la exigencia de mejorar sus malas estadísticas como visitante

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Si el Eibar quiere estar en la terna de los equipos que luchen por acabar entre los seis primeros clasificados que peleen por el ascenso ... no le queda más remedio que empezar a recuperar fuera lo que ha dejado escapar en sus últimas citas en Ipurua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

