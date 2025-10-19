El deseo de puntuar como visitante es toda una necesidad

Si el Eibar quiere estar en la terna de los equipos que luchen por acabar entre los seis primeros clasificados que peleen por el ascenso ... no le queda más remedio que empezar a recuperar fuera lo que ha dejado escapar en sus últimas citas en Ipurua.

Y es que tras dejar escapar cuatro de los seis puntos en liza ante Deportivo (1-1) y Castellón (0-0) ha sido el propio técnico armero el que ha subrayado «la necesidad de empezar a puntuar fuera de casa ya», apuntó Beñat San José antes de que la expedición azulgrana embarcara en el avión que les ha trasladado hasta la capital de Gran Canaria.

Para ello, los dirigidos por el preparador donostiarra se apoyarán en el caracter competitivo que les ha acompañado en todos sus desplazamientos, con el deseo y la esperanza de ser más efectivos que en los tres últimos partidos fuera en los que han caído derrotados pese a no merecerlo.

La ilusión por cambiar la dinámica en un escenario tan emblemático como el estadio Gran Canaria, el segundo con mayor aforo solo superado por Riazor, viene aderezada por la vuelta al equipo de Buta y Corpas, cumplidas ya sus sanciones tras la expulsión sufrida por el portugués en Ceuta, así como el ciclo de cinco tarjetas que el jienense ha visto en los ocho partidos disputados como titular.

Sin embargo, el extremo podría verse obligado a retrasar su posición ante las bajas al unísono de Sergio Cubero, que estará un tiempo indeterminado sin jugar tras la rotura del arco cigomático que sufrió el domingo en Ipurua al chocar de cabeza con el castellonense Alcázar; así como la del jugador llamado a sustituirle, el madrileño Álvaro Rodríguez, aquejado de unas molestias en la pierna derecha.

Un contratiempo que San José no ha desvelado cómo va a solventar, aunque dispone de diversas opciones para hacerlo. Lo más lógico sería retrasar a Corpas a la posición en la que se encontró al jienense cuando se hizo cargo del banquillo hasta que le devolvió al extremo para otorgarle la confianza que le había faltado a Cubero. Sin embargo, también baraja la posibillidad de ubicar en esa desguarnecida plaza a Arambarri o Lander Olatexea, aunque esta posibilidad quedaría descartada en el caso de que Sergio, que era seria duda, se haya quedado en casa.

Arriba no se esperan más cambios, por lo que Bautista volverá a asumir la mayor parte de la responsabilidad de intentar batir una meta canaria que tan solo ha sido perforada en cinco ocasiones. Sin embargo, es precisamente en su feudo donde los de Luis García están fallando con más asiduidad, no en vano han sufrido ya dos derrotas y un empate en sus cinco partidos como local.

UD Las Palmas Horkas; Marvin, Herzog, Sergio Barcia, Clemente; Loiodice, Armatucci; Fuster, Iván Gil, Viti Rozada; Ale García - Eibar Jonmi; Arambarri, Marco Moreno, Arbilla, Buta; Nolaskoain, Alix Garrido; Xeber, Jon Magunazelaia, Adu Ares; Bautista Campo: Ipurua (21.00 h,)

Árbitro: Alejandro Ajaos, murciano.