Delirante remontada en el frenopático de Ipurua

El Eibar consiguió escapar cuerdo del delirio que se vivió ayer en un Ipurua convertido en todo un frenopático futbolístico desde que el Albacete se ... adelantó a la salida de un córner en el primer minuto hasta una eterna prolongación final que deparó dos ocasiones de Higinio para establecer el empate a tres y una última opción de Xeber para redondear el ansiado triunfo armero tras seis jornadas sin olerlo.

En medio de tanta locura hubo un remate a bocajarro fallado de forma increible por Bautista y un gol anulado a Arbilla en la primera mitad, y en plena locura desatada en la segunda, Martón forzó y marcó el penalti del primer empate, después erró un mano a mano ante el portero un minuto antes de que el Albacete volviera a tomar la delantera, aprovechó una excelente asistencia de Aleix Garrido para elevar el 2-2 al marcador y forzó el segundo penalti que Corpas transformó para consumar una de las remontadas más demenciales que se han vivido en el estadio armero.

Peor arranque, imposible

Y eso que el comienzo del partido no pudo ser peor para el conjunto de Beñat San José. Con el equipo relegado ya a puestos de descenso antes de comenzar el partido debido a la victoria 'in extremis' del Sanse sobre el Leganés en el minuto 98, la necesidad de reencontrarse con el triunfo en casa se convirtió en un imperativo legal.

Buena parte del trabajo de San José durante esta semana había estado precisamente enfocado a corregir la colección de desajustes que se produjeron en los dos saques de esquina que reportaron los dos primeros goles indálicos.

Pero para desesperación del técnico donostiarra y de toda la parroquia azulgrana, no hubo ni que esperar un minuto para comprobar que la escuadra no termina de memorizar una lección trascendental que amenaza con arruinarle el curso.

Y el Albacete, todo un experto a balón parado, aprovechó el córner que generó en su primera incursión para sacarle los colores a la zaga azulgrana, que ni evitó que Javi Villar cabeceara obligando a Magunagoitia a rechazarlo como pudo con ayuda del larguero, y tampoco fue capaz de impedir que Jefté empujara el rechace sin apenas oposición.

Un jarro de agua fría que hizo pensar lo peor, pero que sin embargo, sirvió para que el Eibar espabilara e intentara replicar de inmediato. Y lo habría conseguido si un remate de Bautista con toda la portería abierta para él ni se hubiera ido por encima del larguero, o si el tanto de Arbilla pasada la media hora de juego a la salida de una falta botada por Toni Villa no hubiera sido anulado por fuera de juego del capitán.

Pero la verdadera enajenación se desató justo al inicio de la reanudación, cuando Martón cayó derribado por el meta del equipo manchego al ir a buscar un rechace tras un disparo de Corpas.

Tras encargarse de anotar su cuarto gol liguero desde los 11 metros, tuvo en sus botas la opción de darle la vuelta al marcador en un mano a mano que Lizoain le frustró.

Pero, cosas del fútbol, del posible 2-1, Jefté puso el 1-2 al siguiente minuto rubricando un doblete que poco después Martón imitó apuntándose un segundo gol que al principio fue anulado por un fuera de juego que el VAR demostró que no existió.

Y con todos ya medio desquiciados llegó el segundo penalti para los armeros por una mano de Neva tras un remate de Martón, aunque en esta ocasión el navarro le concedió a Corpas el honor de transformar el gol con el que el Eibar pudo celebrar el reencuentro con la victoria, no sin sufrir lo indecible en los nueve minutos de añadido.