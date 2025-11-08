El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Martón celebra junto a Cubero y Corpas el segundo gol con el que completó un doblete que guió al Eibar hacia una remontada épica. Morquecho

Delirante remontada en el frenopático de Ipurua

Incansable ·

El Eibar se reencontró con el triunfo en casa tras darle la vuelta al marcador en dos ocasiones en un partido absolutamente loco en el que aprovechó dos penaltis a favor en la segunda mitad después de un gol anulado a Arbilla en la primera

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:21

El Eibar consiguió escapar cuerdo del delirio que se vivió ayer en un Ipurua convertido en todo un frenopático futbolístico desde que el Albacete se ... adelantó a la salida de un córner en el primer minuto hasta una eterna prolongación final que deparó dos ocasiones de Higinio para establecer el empate a tres y una última opción de Xeber para redondear el ansiado triunfo armero tras seis jornadas sin olerlo.

