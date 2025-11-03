El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 3 de noviembre
Magunazelaia y Marco Moreno se dirigen junto al resto de azulgranas a agradecer a los seguidores eibarreses presentes en Almería. Factoría 9

Un declive armero que debe parar en seco

La pésima trayectoria fuera, donde ha sumado solo un punto de 18 posibles, empuja al hoyo a un Eibar que tampoco se sostiene en Ipurua

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

La quinta derrota consecutiva lejos de Ipurua ha encendido todas las alarmas en el Eibar. Con solo un punto de 18 posibles fuera, solo una ... Real Sociedad B que lo ha perdido todo lejos de su estadio, le impide llevar colgado el cartel de peor visitante de la categoría. Una situación que no es nueva, pero que comenzó a tomar un cariz más que preocupante desde que el conjunto de Beñat San José también empezó a fallar en Ipurua, donde apenas ha sido capaz de amarrar tres empates en sus últimas apariciones en un estadio que está perdiendo su efecto y a su público a marchar forzadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  5. 5 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un declive armero que debe parar en seco

Un declive armero que debe parar en seco