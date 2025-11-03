Un declive armero que debe parar en seco

La quinta derrota consecutiva lejos de Ipurua ha encendido todas las alarmas en el Eibar. Con solo un punto de 18 posibles fuera, solo una ... Real Sociedad B que lo ha perdido todo lejos de su estadio, le impide llevar colgado el cartel de peor visitante de la categoría. Una situación que no es nueva, pero que comenzó a tomar un cariz más que preocupante desde que el conjunto de Beñat San José también empezó a fallar en Ipurua, donde apenas ha sido capaz de amarrar tres empates en sus últimas apariciones en un estadio que está perdiendo su efecto y a su público a marchar forzadas.

Un problema recurrente

Las penurias que los azulgrana arrastran en sus desplazamientos no son nuevos, puesto que para diciembre del año pasado Joseba Etxeberria ya había llegado a enlazar siete derrotas seguidas a domicilio, dos más de las que acumula el técnico donostiarra desde que el pasado 12 de mayo conquistó su único triunfo fuera en los 27 partidos que ha dirigido a la escuadra eibarresa.

Un vacío en las dos áreas

En su afán por mantener intactas las señas de identidad que ha querido forjar desde su llegada, apenas ha variado su propuesta respecto a la que sí le funcionaba en casa hasta hace poco, pero los 11 goles recibidos en las seis visitas realizadas hasta la fecha dejan patente que el paupérrimo rendimiento anotador que solo le han reportado cuatro goles no es la única pala que está cavando su tumba. El hecho de que solo haya dejado su portería a cero en cuatro ocasiones en lo que va de curso reflejan un problema de fondo que ha salido a la superficie tras los tres goles recibidos en sus dos últimos viajes.

Sin excusas

Las lesiones que se han ido acumulando desde que arrancó la competición no pueden servir como pretexto, puesto que todos los equipos las están sufriendo en mayor o menor medida, y porque este es el mismo plantel que llegó a colarse entre los puestos cabeceros tras sumar 10 puntos en las primeras seis jornadas, en las que primero le faltó Baustista y después un Martón que se había estrenado marcando un gol en cada uno de los dos partidos de su debut como armero. Y tampoco se puede achacar ese bache a la falta de experiencia, porque prácticamente todos sus integrantes, tienen algún descenso acumulado en su currículum.

Una ilusión menguante

Pero con solo tres puntos conquistados de los últimos 18 posibles, el pasional discurso con el que San José llegó a contagiar de ilusión a una afición armera que se enganchó con el equipo choca de pleno con una realidad en la que resuenan las voces de muchos seguidores y abonados que reclaman una solución drástica por parte de la directiva, alegando que la situación es incluso más grave que cuando el año pasado se destituyó a Etxeberria con el equipo a cinco puntos de los puestos de descenso. Y, aunque por de pronto parece que la calma se mantiene en las altas esferas de la entidad azulgrana, no cabe duda de que el partido que el conjunto eibarrés afrontará el sábado (16.15 horas) en su vuelta a Ipurua para medirse al Albacete, se antoja toda una prueba de fuego para el inquilino del banquillo armero.

Recuperar el efecto Ipurua

Todo lo que no sea ganar de nuevo en casa incrementará aún más la tensión que se respira entre la masa social armera, aterrada por ver a su equipo coqueteando con las posiciones de descenso después de quedarse a las puertas de volver a subir a Primera en tres de las cuatro campañas precedentes. Por eso, es fundamental recuperar el conocido 'efecto Ipurua' para que el estadio armero vuelva a ser el fortín inexpugnable que sustenta toda la estructura del club. Pero aquí no hay milagros. Solo la unión hace la fuerza y el Eibar necesita sentir el calor desde unas gradas que se han ido vaciando paulatinamente, pese a el cupo de abonados se mantiene por encima de los 6.000. Todos aquí tenemos la responsabilidad de estar a las duras y a las maduras.