La escuadra armera festeja el primer gol que Magunazelaia regaló a Martón. SD Eibar

Cura de autoestima para la Liga

Copa del Rey ·

Un serio y resolutivo Eibar se da un baño de moral de cara al partido ante la Cultural al plantarse con autoridad en la siguiente ronda

Letizia Gómez

Eibar

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:02

El Eibar encontró en la Copa el consuelo que necesitaba para armar su moral de cara al choque liguero del domingo en (18.30 h.) ... ante la Cultural Leonesa, donde Beñat San José podría jugarse algo más que los tres puntos que se pondrán en liza. Y aunque para muchos la cómoda victoria lograda en un serio partido en el que sí tuvo la resolución que le viene faltando puede ser una carga ante los apuros ligueros, ganar y avanzar en un torneo que llega a su fase más emocionante siempre supone un baño de autoestima.

