El Euromillones del martes: resultados del 28 de octubre
Jair Amador, uno de los llamados a ser itulares en Copa ante la falta de minutos en Liga, se ejercita en el gimnasio de Areitio. SD Eibar

La Copa irrumpe en el momento más delicado en Liga para el Eibar

Cerca del peligro tras encadenar su quinto partido seguido sin ganar, los armeros afrontan su debut copero ante un también apurado Náxara

Letizia Gómez

Eibar

Martes, 28 de octubre 2025, 21:33

Comenta

El Eibar afronta su estreno en la primera ronda de la Copa en su momento liguero más delicado. Los armeros están atascados en la zona ... baja de la tabla a solo dos puntos del descenso, tras encadenar su tercer empate consecutivo en Ipurua, esta vez ante el Leganés. Lo que eleva a cinco las jornadas consecutivas que los azulgrana llevan sin conocer la victoria.

