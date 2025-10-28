La Copa irrumpe en el momento más delicado en Liga para el Eibar

El Eibar afronta su estreno en la primera ronda de la Copa en su momento liguero más delicado. Los armeros están atascados en la zona ... baja de la tabla a solo dos puntos del descenso, tras encadenar su tercer empate consecutivo en Ipurua, esta vez ante el Leganés. Lo que eleva a cinco las jornadas consecutivas que los azulgrana llevan sin conocer la victoria.

En casi peor situación le recibe el Náxara en su obligado 'exilio' en el Luis de la Fuente de Haro, debido a que su precioso campo de La Salera, ubicado en medio de un pinar, no cumple la normativa para acoger un duelo de categoría profesional. Pero, pese a que la reciente derrota sufrida ante el Basconia (2-0) les mantiene ahogados en plazas de descenso en el mismo grupo II de Segunda RFEF en el que milita el filial azulgrana. Para los riojanos supone todo un premio disfrutar de la posibilidad de apear del torneo al Eibar, como ya lo hiciera hace ahora casi un año la UD Logroñés, también de la cuarta categoría, al imponerse en la prórroga (1-0) del choque disputado en Las Gaunas.

Con el transcendental partido a disputar el sábado (21.00 horas) en el estadio del Almería, tercer clasificado en la categoría de plata, se imponen las rotaciones, y más teniendo en cuenta que Beñat San José no va a forzar la reaparición de Cubero, Marco Moreno, Guruzeta y Madariaga, al que aún le queda un tiempo para adquirir el ritmo preciso. Así, aquellos efectivos que han dispuesto de menos minutos están llamados a resolver la papeleta.

La hora de Luis López

Entre ellos se encuentra Luis López (2001), el portero murciano firmó por dos años procedente del Mirandés y a pesar de haber realizado una pretemporada muy destacable con el Eibar, lleva a la sombra de Magunagotia desde que comenzó el campeonato.

También será la ocasión de lucirse para Hodei y Jair, sin apenas opciones en la competición doméstica, así como para Javi Martínez o Toni Villa, que difrutan de menos minutos de los que desearían.

Lejos de ser un partido inoportuno como lo es para muchos armeros preocupados por la situación del equipo, para Beñat San José es un motivo más para ilusionarse. «Queremos pasar; es el objetivo principal», declaró el técnico azulgrana, que rápidamente apuntó que «luego en la Liga tenemos de nuevo un nuevo reto el siguiente sábado que es el que importa».

Dice que el equipo está deseando hacer un gran papel en el torneo del KO. «No te puedes imaginar el runrún que hay en el vestuario por las ganas que hay de lograr jugar la Copa en Ipurua. Tenemos un partido con la camiseta del Eibar y la vamos a defender con todo», concluyó.