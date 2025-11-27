El Consejo del Eibar defiende hoy su gestión en una Junta que llega en plena crisis deportiva

La sala de prensa de Ipurua, remodelada junto al resto del estadio gracias a la hucha que se generó durante los siete años de estancia ... en Primera, sustituya hoy a El Coliseo como escenario central de la Junta General de Accionistas que comenzará a partir de las 19.00 horas.

Un marco propio en el que el Consejo de Administración del Eibar someterá a aprobación unas pérdidas de 1,9 millones de euros en la temporada 24/25 y una estimación de 5 millones de euros de déficit de cara a este ejercicio, resultado de la falta de ingresos provenientes de la venta de jugadores, pero también de la consolidación de proyectos clave, como la Ciudad Deportiva de Areitio, estrenada este mismo verano, pese a que aún no se ha concluido su construcción.

La habitual presentación anual de las cuentas ante los accionistas coincide con el peor momento deportivo del conjunto que dirige Beñat San José, el que realmente sustenta toda la estructura del club, que en vísperas de enfrentarse el domingo (16.15 h.) al Racing de Santander tras sufrir su primera derrota en casa ante el Zaragoza (1-2), se encuentra empatado a 17 puntos con el Andorra, el equipo que marca la barrera del descenso.

Una situación que tiene a la masa social armera en pie de guerra, reclamando soluciones drásticas como la que llevó a la directiva azulgrana a convertir el pasado mes de febrero a Joseba Etxeberria en el primer entrenador destituido en más de una década.

Los mandatarios azulgranas encaran esta Junta lejos de cumplir su objetivo de alcanzar el déficit cero. Y es que, aunque en el pasado ejercicio consiguieron reducir un 20% las pérdidas presupuestadas, de 2,3 a 1,9 millones de euros, en esta ocasión presentarán una previsión en la que los números rojos se elevan hasta los 5,29 millones antes de impuestos, debidos principalmente a la falta de ingresos extraordinarios previstos, que habitualmente se consiguen con la venta de jugadores, así como a las amortizaciones del inmovilizado, que en este caso incluyen 1,6 millones correspondientes a una Ciudad Deportiva que ya está en funcionamiento desde que el primer equipo se despidió de Atxabalpe para instalarse definitivamente en su nuevo hogar.

Con el tijeretazo no basta

El tijeretazo que se ha llevado a cabo en la configuración del actual plantel, cuyo gasto se ha reducido hasta los 7,3 millones, un 45% menos que el bloque que afrontó la primera de las tres campañas en las que el Eibar repartió la ayuda compensatoria por el descenso, los 10.2 millones de la cifra de negocio fijada para este año no da, ni de lejos para cubrir los gastos que supone competir en la categoría de plata, así como que el primer equipo Femenino esté disputando su tercera campaña consecutiva en la máxima división,

De ahí que la presidenta de la entidad, Amaia Gorostiza, se quejara amargamente de la falta del apoyo institucional que, como ella misma apuntó, sí reciben otros clubes de la provincia y del de Euskadi. «Necesitamos el apoyo institucional que no hemos tenido durante los diez últimos años», en los que el Eibar solo ha recibió un millón de euros por parte de la Diputación de Gipuzkoa para llevar a cabo la remodelación completa del estadio de Ipurua, cuyo gasto total ascendió a 21 millones.

Todo de su bolsillo

Sin ninguna ayuda pública se ha edificado también flamante Ciudad Deportiva que corona el alto de Areitio, todo «un hito para el club», tal y como subraya la mandataria armera,

Habrá que esperar hasta finales de esta temporada para que finalice la construcción del edificio principal, que ejercerá de centro de alto rendimiento para el primer equipo, para que la presidenta proceda a inaugurar de forma oficial de unas instalaciones que cuentan con cinco campos, dos de hierba natural y tres de césped artificial, repartidos en 110.000 metros cuadrados, en cuanto finalice la construcción del edificio principal,

De esta forma, el Eibar puede presumir de contar con unas instalaciones propias por primera vez en sus 85 años de historia, cuyo coste final se ha elevado de 18 millones previstos inicialmente a los 30 que figuran en las cuentas del club debido al incremento de los materiales estimado en un 35% desde la aprobación del proyecto, así como por las mejoras incluidas en el rediseño tras la irrupción de los fondos CVC.

Un autobús a Santander

El Eibar ha confirmado que al menos se ha conseguido llenar uno de los autobuses fletados para la ocasión por Viajes Premier. Pese a que el Sardinero es uno de los desplazamientos más cercanos para la afición armera, el desencanto por la situación deportiva obligará al club armero a devolver el resto de las casi 1.200 entradas remitidas por el Racing.