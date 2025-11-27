El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La presidenta Amaia Gorostiza interviene en la última Junta celebrada el año pasado en El Coliseo. SD Eibar

El Consejo del Eibar defiende hoy su gestión en una Junta que llega en plena crisis deportiva

La entidad justificará los más de 5 millones de pérdidas en la asamblea que por primera vez se llevará a cabo (19.00 h.) en la sala de prensa de Ipurua

Letizia GómezEibar

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:02

La sala de prensa de Ipurua, remodelada junto al resto del estadio gracias a la hucha que se generó durante los siete años de estancia ... en Primera, sustituya hoy a El Coliseo como escenario central de la Junta General de Accionistas que comenzará a partir de las 19.00 horas.

