Bautista aprieta para cubrir la probable baja de Martón

Tras el impulso moral que supuso para él debutar en la recta final del pasado choque en Huesca, Jon Bautista ha pisado el acelerador de ... su preparación para disfrutar de aún más minutos en el choque que el Eibar disputará mañana (20.00 h.) en Ipurua ante el Andorra. Pese a la falta de ritmo que evidenció en El Alcoraz, el oreretarra se apoya en su ilusión por volver a ser el jugador que el año pasado logró ser el 'pichichi' del equipo con 11 goles, y, aunque sabe que aún le queda trabajo por delante para adquirir el punto de forma adecuado, ha dado un paso al frente para ser la alternativa que Beñat San José necesita para cubrir la probable ausencia de nuevo de Javier Martón.

El navarro, que al igual que Peru Nolaskoain, ni si quiera viajó a tierras oscenses debido a unas molestias físicas en la zona gemelar de la pierna derecha, no ha podido ejercitarse con el grupo a lo largo de esta larga semana, por lo que según dejó caer el propio entrenador armero en su comparecencia del viernes, tampoco será de la partida ante los andorranos.

En condiciones normales no habría dudas sobre cuáles serían los planes del donostiarra, pero ya dejó patente que en este caso, las prisas no son buenas consejeras, de modo que no parece probable que incluya a Bautista en su dibujo inicial. «Está mucho mejor y eso es una buena noticia. Tenemos que tener en cuenta que no ha hecho pretemporada. Quitando los 30 minutos más o menos que jugó el otro día en Huesca, su último partido fue el de la temporada anterior, pero esta semana hemos tenido buenas sensaciones con él y él también. Aún así tenemos que ir con cuidado para evitar recaídas que luego lleven más tiempo recuperar».

Aún sin contar con ningún delantero centro específico más, el preparador azulgrana destacó la versatilidad de su plantilla y, en este sentido, el choque ante el Huesca sirvió para comprobar que dispone de alternativas de garantías para suplir a sus dos arietes.

El ejemplo más palpable es el del eibarrés Ander Magunazelaia, que estrenó su cuenta anotadora como armero al anotar el tanto del empate que se evaporó en los minutos de descuento, aunque tanto Guruzeta, como Alkain y Corpas también tienen virtudes de sobra para cogerle el relevo como goleadores.

Arambarri por Arbilla

Los cuatro cuentan con muchos boletos para repetir en un once que San José tendrá que modificar para tapar el hueco que el sancionado Arbilla ha dejado libre en la defensa para los cuatro próximos partidos. En principio, la plaza del navarro le será asignada a Aritz Arambarri, mientras que Jair Amador, que ya figuró en la anterior convocatoria, espera su turno.