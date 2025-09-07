El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El máximo goleador armero del pasado campeonato trabaja duro para adquirir la forma. SD Eibar

Bautista aprieta para cubrir la probable baja de Martón

El delantero oreretarra sigue adquiriendo ritmo tras su debut en la recta final en Huesca

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:11

Tras el impulso moral que supuso para él debutar en la recta final del pasado choque en Huesca, Jon Bautista ha pisado el acelerador de ... su preparación para disfrutar de aún más minutos en el choque que el Eibar disputará mañana (20.00 h.) en Ipurua ante el Andorra. Pese a la falta de ritmo que evidenció en El Alcoraz, el oreretarra se apoya en su ilusión por volver a ser el jugador que el año pasado logró ser el 'pichichi' del equipo con 11 goles, y, aunque sabe que aún le queda trabajo por delante para adquirir el punto de forma adecuado, ha dado un paso al frente para ser la alternativa que Beñat San José necesita para cubrir la probable ausencia de nuevo de Javier Martón.

