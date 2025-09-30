Adu Ares añade más picante al menú ofensivo que sirve el Eibar

En su quinta participación desde que aterrizó en Ipurua con un contrato de cinco años bajo el brazo, Adu Ares (Bilbao, 2001) se sumó a ... la carta de goleadores del Eibar sirviendo un plato de última hora que conquistó el paladar de los comensales azulgrana al obligar al Deportivo a pagar a medias el banquete.

Tal y como le había pedido Beñat San José a su llegada, el extremo bilbaíno sacó de la despensa el tarro de las guindillas y, aunque las dos primeras que añadió al guiso no resultaron los suficientemente picantes, con la tercera encontró el toque perfecto que redondeó una merienda-cena que se estaba quedando corta.

Con todos los invitados en el estadio volcados empujando a un equipo de cocina que se estaba dejando la piel para salvar el convite, el extremo que el próximo 12 de octubre cumplirá 24 años, dio con el ingrediente correcto al filo de la campana y pudo por fin lanzar su delantal al aire pleno de felicidad.

Y no era para menos. Con su gol inaugural como azulgrana, Adu Ares evitó la que habría sido la primera derrota del Eibar en Ipurua en el presente curso, y rescató un punto que le ha catapultado hacia los puestos de play-off de ascenso en una jornada que resultó redonda.

Además, el atacante se suma a una lista de goleadores que ya se eleva a ocho efectivos, encabezada por Javier Martón, gracias a los dos goles que anotó en los dos primeros compromisos ligueros, y que se completa con los aportados por Arbilla, Álvaro Rodríguez, Cubero, Magunazelaia, Javi Martínez, Bautista, así como por el gol en propia puerta del realista Iker Balda en el derbi disputado la pasada jornada.

El tercero desde el banquillo

A su vez, Ares se ha convertido en el tercer jugador del plantel armero que marca saliendo desde el banquillo, después de que Álvaro Rodríguez abriera su cuenta particular cerrando la goleada ante el Granada (3-0) a los pocos minutos de debutar como azulgrana. Mientras que Javi Martínez hizo lo propio al marcar el segundo tanto del triunfo ante el Andorra (2-0) escasos instantes después de sustituir a Magunazelaia.

Unos datos alentadores que reflejan que este año la escuadra armera tiene un fondo de armario que sí abriga.