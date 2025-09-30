Adu Ares añade más picante al menú ofensivo que sirve el Eibar
Tras su estreno anotador con el tanto que rescató un punto ante el Deportivo, el extremo bilbaíno se ha convertido en el octavo goleador de la plantilla
Letizia Gómez
Eibar
Martes, 30 de septiembre 2025, 00:01
En su quinta participación desde que aterrizó en Ipurua con un contrato de cinco años bajo el brazo, Adu Ares (Bilbao, 2001) se sumó a ... la carta de goleadores del Eibar sirviendo un plato de última hora que conquistó el paladar de los comensales azulgrana al obligar al Deportivo a pagar a medias el banquete.
Tal y como le había pedido Beñat San José a su llegada, el extremo bilbaíno sacó de la despensa el tarro de las guindillas y, aunque las dos primeras que añadió al guiso no resultaron los suficientemente picantes, con la tercera encontró el toque perfecto que redondeó una merienda-cena que se estaba quedando corta.
Con todos los invitados en el estadio volcados empujando a un equipo de cocina que se estaba dejando la piel para salvar el convite, el extremo que el próximo 12 de octubre cumplirá 24 años, dio con el ingrediente correcto al filo de la campana y pudo por fin lanzar su delantal al aire pleno de felicidad.
Y no era para menos. Con su gol inaugural como azulgrana, Adu Ares evitó la que habría sido la primera derrota del Eibar en Ipurua en el presente curso, y rescató un punto que le ha catapultado hacia los puestos de play-off de ascenso en una jornada que resultó redonda.
Además, el atacante se suma a una lista de goleadores que ya se eleva a ocho efectivos, encabezada por Javier Martón, gracias a los dos goles que anotó en los dos primeros compromisos ligueros, y que se completa con los aportados por Arbilla, Álvaro Rodríguez, Cubero, Magunazelaia, Javi Martínez, Bautista, así como por el gol en propia puerta del realista Iker Balda en el derbi disputado la pasada jornada.
El tercero desde el banquillo
A su vez, Ares se ha convertido en el tercer jugador del plantel armero que marca saliendo desde el banquillo, después de que Álvaro Rodríguez abriera su cuenta particular cerrando la goleada ante el Granada (3-0) a los pocos minutos de debutar como azulgrana. Mientras que Javi Martínez hizo lo propio al marcar el segundo tanto del triunfo ante el Andorra (2-0) escasos instantes después de sustituir a Magunazelaia.
Unos datos alentadores que reflejan que este año la escuadra armera tiene un fondo de armario que sí abriga.
Regreso a Ceuta 20 años después de apearle de la Copa
En una semana más corta de lo habitual, el Eibar solo dispondrá de dos sesiones de entrenamiento, (hoy y mañana a puerta cerrada en Areitio), antes de viajar el jueves rumbo al continente africano para enfrentarse el viernes (20.30 horas) al recién ascendido Ceuta.
Pese a que los ceutís se han pasado muchas décadas habitando en categorías regionales hasta que en el 2021 ascendieron a Segunda B, no es una visita inédita para los armeros. Y es que precisamente hace ahora 20 años la escuadra eibarresa, eliminó a 'Las Caballas' en la segunda ronda de la Copa del Rey, al imponerse con un gol de Aritz Solabarrieta en el minuto 113 del choque que tuvo lugar el 15 de septiembre del 2005 en el Alfonso Murube, el mismo estadio donde se volverán a ver las caras.
En aquella cita también participó Iban Fagoaga, la mano derecha de San José, que vivió en sus carnes el primer descenso a Segunda B del Eibar tras 18 años en la categoría de plata, después de que ni Olabe ni Javi Pérez pudieran remontar los malos números que había firmado Carlos Terrazas antes de ser sustituido.
En las filas ceutís destaca la presencia del exarmero Konrad de la Fuente.
