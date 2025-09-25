El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La directiva del Eibar ha tenido que meter la tijera en sus presupuestos año tras año desde el descenso. SD Eibar

De ser el más acaudalado, al 12º en cinco años

Recortes ·

El Eibar ha pasado de tener el límite salarial más alto del último lustro en Segunda, a verse superado por once clubes

Letizia Gómez

Eibar

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:49

a recién estrenada Ciudad Deportiva de Areitio demuestra el gran crecimiento y provecho que el Eibar sacó de sus siete temporadas en Primera, pero los ... cuatro años que lleva en Segunda también le han pasado una costosa factura económica. Y es que tal y como apuntó César Palacios tras el cierre del mercado veraniego de fichajes, «no somos el Eibar que bajó a Primera», en clara referencia a lo mucho que ha menguado el límite salarial del club armero, que en este último lustro ha pasado de ser el que ha manejado el mayor cupo de gasto, con más de 30 millones a su disposición en la campaña 21-22 –la siguiente a la de su descenso–, a verse rebasado por once equipos en el presente curso.

