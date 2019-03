Tudelano, Calahorra y Sporting B sacan petróleo en Bizkaia Luis Ángel Gómez Resumen 30ª Jornada JAVIER BELTRÁN Bilbao Lunes, 25 marzo 2019, 16:59

La armada vizcaína encaraba la jornada 30 para ir definiendo posiciones en la hora de la verdad, aunque resultó esquiva con las victorias en suelo vizcaíno del Calahorra en Tabira, Tudelano en Gobela y Sporting B en Lasesarre. Gernika y Leioa siguen abonados al empate, el Amorebieta continúa brutal en la segunda vuelta y el Bilbao Athletic ya no pierde fuera.

En la jornada del sábado, la Cultural de Durango caía en la descuento y de manera inmerecida ante el Calahorra en Tabira como un bofetón después de ganar moral con las dos últimas victorias ante el UP Langreo y en Mareo ante el Sporting B. El equipo riojano venía también con la imperiosa necesidad de ganar y lo lograba por medio del exleón Adrien Goñi en el minuto 93, cuando ya se mascaba el empate.

La SD Amorebieta, que acumulaba 22 de los últimos 33 puntos, se sacó la espina de la derrota de la pasada jornada ante la UD Logroñés y vencía de manera brillante en Zubieta (1-2) ante el quinto clasificado. Tascón y Soberón, la pareja de moda en esta segunda vuelta, con 10 y 4 goles respectivamente, superaron a los talentosos donostiarras, que sólo pudieron maquillar el resultado en el descuento por medio de Martínez Losa.

El Arenas cayó con las botas puestas ante el Tudelano por la mínima, 0-1, con tanto de Gabarre para el Tudelano al filo del descanso. El dominio de los rojinegros no fue suficiente para arañar algún punto en Gobela. Zamorano, Xeber, Güemes y Ramos tuvieron el gol en sus botas, pero no hubo forma. Jabi Luaces analizaba el envite: «Sabíamos que sería complicado, que fuera estaban rindiendo. Una pérdida, transición y nos hicieron el gol cuando podíamos ir por delante. Con un gol en contra nos está costando todo el año marcar. Hemos tenido ocasiones claras, pero no hemos atinado pese a una segunda parte muy buena», protestaba el técnico del Arenas, que resaltaba además que había contemplado «algún penalti bastante claro, pero no los han visto», remarcaba el entrenador de Busturia. «Nos complica la clasificación, pero no queda otra que seguir y ganar en Torrelavega», subrayaba.

Ya en la jornada del domingo, el Gernika, que no se sacude los empates (hasta 15) sumó uno más en tierras asturianas, el tercero consecutivo, frente al Real Oviedo B (0-0), en una segunda mitad atractiva. Gozó de ocasiones por medio de Mikel Abaroa y de Gandiaga, que protagonizó la opción más diáfana. El Vestusta se defendió para sellar una equis que no colma el objetivo de la escuadra de Urtzi Arrondo.

El Barakaldo recibía al Sporting B en la soleada tarde de Lasearre tras el 0-2 al UP Langreo, rival directo, pero no pudo incrementar su ventaja en el playoff de ascenso al caer por 0-1. Suma 7 de distancia sobre el Oviedo B, que es quinto. Y eso que Dopi, Antonio Sánchez y Jurgi Oteo merodearon el arco asturiano para rubricar un gol que no llegó para equilibrar la contienda con el zarpazo de Pablo Villalón de manera acrobática.

El Bilbao Athletic, sin Nolaskoain, Guruzeta, Sancet e Iñigo Vicente, por aquello de no correr riesgos en un campo singular de tapiz artifial como Merkatondoa, y con sólo cinco activos en el banquillo, sumó por segunda semana consecutiva fuera de Lezama (en Anduva también un empate). Selló un 0-0 ante el correoso Izarra. Un partido soporífero, abocado al empate, con el balón más en el aire que en el piso, aunque Salado,Villalibre y Larrazabal pudieron dar la victoria. Villalibre fue el más activo de los cachorros. «Estamos más cerca que antes del partido y vamos a pelear hasta el final. ¿Quedaremos cuartos? Igual no quedamos cuartos, pero estoy muy orgulloso del grupo, de los jugadores; daremos más de un susto a alguno», deslizaba convencido Solabarrieta, sexto a ocho puntos del playoff de ascenso que cierra el Barakaldo.

La SD Leioa conquistó un valioso empate en Las Gaunas (0-0), y ya son 15 como el Gernika, en un partido muy disputado ante la UD Logroñés, lo que asienta al equipo de Lambea noveno con 42 puntos. Las ocasiones más claras de los riojanos se estrellaron en la madera. Primero por medio de Ñoño y después con un remate de cabeza de Marcos André al palo, y el rechace lo remataba a gol Rayco, pero el árbitro lo invalidaba por fuera de juego. Iturrioz se lució.