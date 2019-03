Tests de nota para Barakaldo y SD Amorebieta El Comercio Previa 29ª Jornada La jornada se debate entre el interesante derbi de Lezama entre Bilbao Athletic y Arenas, y dos envites para lanzar a Barakaldo en Langreo y a la SD Amorebieta en la visita a Urritxe del potente UD Logroñés JAVIER BELTRÁN Bilbao Sábado, 16 marzo 2019, 09:01

La SD Amorebieta, con 19 de los últimos 28 puntos, ya undécimo en la tabla, con Tascón y Soberón enrachados de cara al gol, recibe al exigente UD Logroñés, que viene tercero tras noquear sin piedad a la Gimnástica en Las Gaunas. El equipo riojano suma tres puntos más que el Barakaldo. Su presidente Félix Revuelta, junto al vicepresidente Kilian Revuelta, asistieron a un entrenamiento esta semana del equipo de Sergio Rodríguez para insuflarles ánimos de cara a no ceder en el playoff de ascenso. En su seno, los vizcaínos Ander Vitoria y Lander Olaetxea. Es baja segura Antonio Asensio, 'Ñoño', que sufre un esguince leve del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

El CD Vitoria, tras la machada de la pasada jornada ante el Barakaldo en Lasesarre recibe al Gernika en un duelo de necesitados (Ellakuri, 17 h.). El equipo de Arrondo ocupa plaza de playout con tres puntos más que los alaveses y 13 empates en su casillero, de los cuales 4 son fuera de Urbieta. Su cantera está en enhorabuena, con el Juvenil A, que pilota Lander Torrealdai, que ya ha ascendido a Liga Nacional y el filial en zona de ascenso a División de Honor.

La SD Leioa, que encadena ya siete jornadas sin ganar, se cruza con el Real Oviedo B (Sarriena, 17 h.) tras un nuevo empate ante el Gernika. Sin embargo, su técnico, Jon Ander Lambea, se congratulaba porque su equipo había «vuelto a competir» instalado octavo con 40 puntos, con la Copa a tiro. El filial carbayón posee dos puntos más y abastece habitualmente de munición a su primer equipo que pilota Anquela. Etxeba, Baleani e Iriondo siguen en el dique seco por parte azulgrana.

Las instalaciones de Mareo (17 h.) aguardan a la Cultural de Durango, que recobró el pulso tras vencer al UP Langreo con gol de Amorrortu. El filial del Sporting no se puede descuidar ya que con 32 puntos, décimotercero, tiene la zona roja a sólo 4 puntos. La Cultural se aferra a las matemáticas para no arrojar la toalla. «La victoria sirve para seguir creyendo en la salvación», relató su técnico, Igor Núñez.

Ya para la jornada de este domingo, a las 11:30, el Bilbao Athletic se cuelve a testar ante el Arenas en Lezama. Con 6 puntos fuera tras el cosechado ante el Mirandés, el Bilbao Athletic se muestra sólido en Lezama con cinco victorias consecutivas y el empate en el derbi ante el Sanse desde que Solabarrieta arribara al segundo filial rojiblanco. Oihen Sancet, al que se le ve muy mejorado y entrenando con el primer equipo en los últimos coletazos de su recuperación, Baqué, Sillero y Seguín no se vestirán de corto frente al equipo de Jabi Luaces. Por parte del Arenas, su delantero almeriense José Enrique, que fuese internacional con España de fútbol playa, ya avanza que se trata de una cita «en la que todos queremos jugar». El joven mediocentro Junior Martínez, también fichado en el mercado invernal desde el Salamanca, ha sido reclutado por la selección de República Dominicana para jugar el día 25 ante Bermudas. Luaces sigue sin poder contar con su killer Etxaniz ni con Urkiza, mientras que son serias dudas Gonzalo Llerena y Txemi Talledo, que tuvo que ser suplido en el tramo final del partido ante el Real Unión. Pablo Fid apunta al arco.

El Barakaldo se mide a un rival directo como el UP Langreo con la rabia contenida de perder dos puntos el pasado domingo ante el CD Vitoria con 2-0 en el minuto 87. Larrazabal se quejó de la mano del panalti que allanó la remontada del filial del Eibar. Este domingo (17 h.) deben alejar al club astuariano, revelación del campeonato con esa sexta plaza a cuatro puntos de los fabriles, que continúan delimitando el playoff de ascenso y creyendo en la machada del playoff mientras se despeja su futuro en los despachos.