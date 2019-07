Sestao River y Portugalete se quedan a las puertas del ascenso Ambos conjuntos han sido eliminados en la última fase para subir a Segunda B a pesar de la gran campaña que han llevado a cabo PERU OLAZABAL Lunes, 1 julio 2019, 14:21

Sestao River y Portugalete vuelven a quedarse al borde del ascenso. Tanto los verdinegros como los jarrilleros llegaron muy vivos al último encuentro de la eliminatoria final del play-off, pero vieron como su sueño se truncaba al recibir un tanto de sus respectivos rivales. Los de Las Llanas tuvieron un final muy cruel, ya que el Marino Luanco les venció a cuatro minutos del final de la prórroga, tras el empate a cero que cosecharon en el encuentro de ida. Los gualdinegros, después de perder por 2-1 frente a El Prat, se pusieron por delante del marcador en La Florida, aunque un gol de los catalanes en el segundo tiempo les costó la eliminación.

Los verdinegros han vivido una campaña en clara línea ascendente. No es que comenzaran mal la temporada, ni mucho menos. Terminaron la primera vuelta en la segunda posición de su grupo al acumular 37 puntos. En la segunda vuelta, mejoraron sus registros y se puede decir que fueron prácticamente inmejorables. Un total de 41 unidades que le hicieron convertirse en la mejor escuadra de su grupo en este periodo. Además, lo más representativo de los de Las Llanas es que no concedieron ninguna sola derrota en los últimos 20 encuentros de liga. De hecho, estuvieron todo 2019 sin perder ni un solo partido, hasta este último, aunque fue en el tiempo extra.

Por ello, el River llegó en plena forma tanto física como psicológica a la fase de ascenso. Esto le valió para batir a entidades de mucho poder, que a priori, incluso podían partir como favoritas, como fue el caso del Toledo en la primera ronda. Los de Ibon Etxebarrieta batieron a los toledanos, para sorpresa de muchos, al firmar las tablas -1-1- en el Salto del Caballo e imponerse después en Las Llanas -2-1-. Esto les llenó aun más de confianza, por lo que la segunda ronda, la solventaron sin grandes apuros frente al Poblense -1-1- y 3-1-. Ya con la moral por las nubes, en la final le tocó un equipo que también estaba para echar cohetes, ya que acumulaba en ese momento, 29 envites consecutivos sin perder. El Marino Luanco, que no ha encajado ni un solo tanto en todo el play-off, hizo valer su poderío defensivo y se clasificó en campo contrario al anotar el único tanto de la eliminatoria en el minuto 116. Un agrio final para los verdinegros, que atravesarán su tercera temporada seguida en Tercera División.

El Portugalete ha realizado la mejor temporada de su historia en Tercera División. Los gualdinegros han sido los únicos capaces de hacer frente y superar a sus vecinos al sumar un total de 86 puntos en la competición regular. Hasta este momento, su mejor cifra de puntuación en esta categoría data de la campaña 2004/05 con 83 puntos, que les valió para liderar el grupo y posteriormente, certificar el ascenso. Este curso, los jarrilleros han logrado 26 victorias, ocho empates y cuatro derrotas. Asimismo, han hecho de La Florida un fortín, ya que han ganado 16 partidos y han empatado otros tres, sin perder ningún solo envite en toda la temporada como locales.

Sin embargo, en el play-off no han mostrado la misma cara que durante el resto del año. La solidez defensiva que les había hecho tan fuertes se desmoronó y han recibido por lo menos un tanto en todos los partidos respectivos a la fase de ascenso. Además, La Florida dejó de ser ese estadio inexpugnable y no han logrado ningún triunfo delante de su afición en estos últimos tres duelos. En todos ellos empataron a uno. Fuera de casa, los resultados tampoco les han acompañado. Perdieron por 2-1 contra la Llagostera en primera ronda y también sucumbieron de la misma manera en esta última fase, ante el Prat. La única victoria en el play-off la obtuvieron frente al Alondras en O Morrazo -1-2-. Parece ser que desde la derrota contra la Llagostera, donde tuvieron la primera oportunidad de ascender, el Portugalete no ha conseguido ser el mismo.