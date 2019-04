Rubén González triunfa en el Atlético Baleares: «A ver si subimos a Segunda» At. Baleares JAVIER BELTRÁN Bilbao Jueves, 4 abril 2019, 18:20

Rubén González Alves se asienta en el Atlético Baleares, líder en el Grupo III de Segunda B, al que arribó en verano procedente del Barakaldo en busca de su primera experiencia fuera de Bilbao. Antes fue un espigado central del Santutxu, su barrio, en el que se formó en Mallona con Marquitos de míster y medró en la SD Amorebieta con Aitor Larrazabal. Además, puede actuar indistintamente en el lateral izquierdo. A sus 24 años adquiere la robustez que le reclamaban y aspira ahora aterrizar en Segunda División si asciende con el equipo que gobierna el carismático Manix Mandiola. «No estoy pensando qué va a pasar el próximo año conmigo o dónde voy a jugar: Segunda B, Segunda....», describe para El Correo el fornido zaguero.

-¿Qué tal su adaptación a Palma?

-Desde el primer momento me sentí muy arropado, muy querido en Palma por parte del club y la gente de la ciudad. Son muy majos y agradables. El primer mes, que suele ser el más complicado para encontrar piso, no tuve ningún problema ya que estuve con Sergio Buenacasa, al que conocía de jugar con él en el Barakaldo (había fichado por el Mallorca). Vivimos juntos y fue todo mucho más fácil.

-¿Y Mánix Mandiola es tan especial como le pintan?

-Tiene una personalidad y una manera de ser increíbles. No le conocía de nada, y desde el primer día me cayó muy bien. Congeniamos muy bien y todo ha ido rodado. Estoy muy agradecido por la confianza que me ha dado, no tengo nada malo que decir de Manix, ni del Atlético Baleares en general. Estoy muy feliz en Palma.

-¿Ve factible el ascenso a Segunda División estando primeros ahora mismo con 58 puntos, con el Hércules segundo a 5 puntos, el Villarreal B tercero a seis y el Cornellá cuarto a ocho?

-Pues si me lo preguntas al principio de temporada te diría que el objetivo era estar ahí arriba, luchando por los primeros puestos, pero no tan bien como estamos ahora. Al final, ir primeros es un trabajo de equipo, no sólo de los jugadores, sino de todo lo que rodea al club. Se está reflejando. Cuando las cosas se hacen bien, salen los resultados. Estamos teniendo suerte de estar colocados en playoff, y encima los primeros. Tenemos siete partidos que significan siete finales y lucharemos por ese playoff. Soñamos con quedar primeros y en un doble partido poder subir a Segunda.

-¿Qué estructura se ha encontrado en el Atlético Baleares respecto a sus experiencias en Amorebieta y Barakaldo?

-Comparando con ambos clubes vizcaínos, es muy parecido en casi todo. No en el juego, ya que no tenemos el mismo campo, y que sí afecta a la manera de jugar, al menos en casa. Suelen contar con jugadores de la cantera, se les da oportunidades. En cuanto al estilo de juego, nos adaptamos a un fútbol igual más directo, que se asemeja más al 'Amore' y no tanto al Barakaldo, que era un poco más de intentar llevar la iniciativa. Manix es un entrenador con fama de encajar pocos goles (25 ahora mismo por 41 a favor) y es lo que buscamos, defender bien y jugar lo máximo posible en campo rival, tener ocasiones y enchufarlas. Por suerte, este año está siendo así.

-Usted acaba contrato el 30 de junio, ¿cómo se plantea el futuro?

-No sé, cuanto más arriba, mejor. Sinceramente, no estoy pensando qué va a pasar el próximo año conmigo o dónde voy a jugar: Segunda B, Segunda.... No tengo ni idea. Estoy disfrutando mucho del presente y solo pienso en ganar el domingo en Teruel y ayudar al equipo lo mejor posible las jornadas que quedan. Luego, nunca se sabe. A ver si subimos a Segunda y nos damos una alegría, pero no me quiero distraer.