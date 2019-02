Los puntos se escaparon en El Sardinero y Las Gaunas Fernando Díaz Resumen 26ª Jornada JAVIER BELTRÁN Bilbao Lunes, 25 febrero 2019, 17:51

La jornada 26 para la armada vizcaína pasaba por reaccionar en dos campos míticos como El Sardinero, con cita de lujo para el Barakaldo en la zona noble, que se le escapó por muy poco, y Las Gaunas para el Bilbao Athletic. Los cachorros intentaban esquivar la negativa trayectoria como foráneo y no lo lograron por mal fario en el descuento. El derbi SD Leioa-SD Amorebieta fue equilibrado y de escaso juego. Los azules siguen despegando.

La SD Amorebieta sigue con la flecha hacia arriba. En Sarriena empató ante la SD Leioa, que suma de este modo dos empates tras esquivar una racha de tres partidos con derrota. Aunque algo descolgado, hace la goma con el playoff de ascenso. «El equipo está dolido», lanzaba el técnico de los azulgranas, Jon Ander Lambea, aunque el partido resultó equilibrado, con contadas ocasiones y con Luariz como revulsivo local.

En Tabira se medían dos equipos instalados en el sótano de la clasificación, Cultural y CD Vitoria, que con su equis se perpetúan en la misma tesitura. El protagonista indiscutible fue Ekain Zenitagoia, marcando en el minuto 20 en su propia meta en una cesión desgraciada desde la medular hacia su portero que se coló en la red local, y que subsanó ya en el 77' con un tanto con el que rescató un punto ante el filial del Eibar.

La UD Logroñés, en el minuto 95, puso en pie al público de Las Gaunas para evitar un empate más que merecido de los cachorros, que no da con la tecla fuera de casa. Un cruel 2-1, con el sexto tanto de un Asier Benito en vena artillera. Aritz Solabarrieta, cariacontecido, narraba tras el desenlace del encuentro que «a veces es necesario el resultado para poder ayudarte a reafirmar. Si pierdes, se hace mucho más complicado. Ha sido duro otra vez, sí». Para añadir que la fórmula existe: «Necesitamos cambiar, es evidente. Cuando tienes este déficit fuera de casa, intentas cambiar cosas, cambiar jugadores, aunque manteniendo los principios que tenemos«, deslizaba el míster ondarrutarra, que en cambio en Lezama cuenta sus partidos (cinco) por victorias.

El Barakaldo cayó con las botas puestas en El Sardinero, donde el líder Racing conmemoró el 106 aniversario del primer encuentro disputado en su historia por el equipo en los Campos de Sport. El equipo cántabro encadena siete triunfos consecutivos y mantiene el pleno de puntos en la segunda vuelta tra su 1-0 ante los fabriles. Por su parte, el Barakaldo, que rompía ante el Izarra una esquiva inercia de cuatro partidos sin ganar, con tres derrotas y un empate ante el Mirandés, pinchaba mereciendo la equis, pero sigue sin descolgarse de la zona noble. Iván Ania, técnico local, era claro: «El Barakaldo, hasta hace pocas jornadas, nos estaba disputando el primer puesto. Es un buen equipo, un rival de playoff. Ha sido un buen partido ante un buen rival. Sabemos que los partidos en Segunda B hay que trabajarlos y tener paciencia».

El Arenas, que rompió su racha tras ganar a Cultural y Barakaldo en Langreo por la mínima, recibía en Gobela al Sporting B. El resultado acabó en el empate 800 de la historia del equipo getxotarra en Segunda B: «Generamos mucho, pero nos cuesta finalizar», reconocía Jabi Luaces, técnico de los areneros. El nuevo fichaje para la delantera, el almeriense José Enrique, rescataba al menos un punto a pase de Dani López. El filial astur se sacudía tres derrotas consecutivas y deja al Arenas en tierra de nadie.

Para la jornada del domingo solo restaba el Gernika-Gimnástica en Urbieta, saldado por un 0-0 que no contentó a nadie, aunque los de Urtzi Arrondo abandonan el puesto de playout y se ubican en la frontera de la salvación. Al ariete de la Gimnástica Nacho Rodríguez se le anuló un tanto: «Creo que es gol legal. Yo entro desde muy atrás. La toco y entra. El árbitro me dice que es fuera de juego, pero yo no lo estoy por mucho», reflexionaba al término del choque de Urbieta. Su técnico, Dani Mori, añadía que «no queda otra que dar el punto como positivo. El Gernika ha sido mejor que nosotros. Hemos recortado un punto a la salvación. La semana que viene hay que hacer el punto bueno sí o sí«.