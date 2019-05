Gernika y Arenas luchan por el pabellón vizcaíno Avelino Gómez Previa 38ª Jornada JAVIER BELTRÁN Bilbao Viernes, 17 mayo 2019, 17:43

La última jornada, la 38, en horario dominical unificado (18:00h) salvo el Cultural-Oviedo B del sábado (18:00h) en Tabira, sigue teniendo a dos protagonistas estelares, Arenas y Gernika, en pugna con el Real Unión por driblar el descenso directo por parte de los forales y el playout por lo que respecta a los areneros. La SD Amorebieta espera certificar su plaza copera en Mareo.

En Tabira se despide la Cultural de la categoría con las botas puestas, dispuesto a dejar su impronta ante el Oviedo B, que es sexto con los mismos puntos (56) que el Bilbao Athletic, por lo que podría adelantar a los cachorros en el sprint final. La idea es marchar ganando corroborando que la plantilla ha competido con dinamismo.

Al Arenas, sin el lesionado Txemi Talledo, que no podrá colgar los guantes en Gobela recibe al CD Mirandés, que puede ser segundo en la tabla al tener a la UD Logroñés con dos puntos por encima. De cara a esta última jornada, el equipo rojinegro mantendrá la categoría si gana, si empata y el Izarra pierde, si empata y el Real Unión no gana y si pierde y el Real Unión no gana. Cualquier otra combinación obligaría a jugar el playout al conjunto de Endika Bordas. Limones, portero de los Rojillos, lanzaba que le resulta estimulante «jugar ante un equipo que se juega la vida» y restaba trascendencia a subir un puesto en el cajón final. «Llevo muchos playoffs; si no eres primero, entre segundo y tercero lo importante es concienciarse de que vas a tres eliminatorias, el puesto da igual», zanjó.

El Gernika hacía los deberes en Urbieta con un gol del siempre certero Gorka Larruzea, que noqueaba a la Cultural. Se mantiene con pulso para esta última cita en Lasesarre. El Barakaldo se prepara, por su parte, para el playoff de ascenso en estas dos semanas de transición, recuperando efectivos y dando descanso a los jugadores con más carga de minutos. Los hombres de Arrondo no tienen otro remedio que ganar y dependen de que el Real Unión pinche en el Stadium Gal con un Tudelano que no se juega nada. El puesto de playout es el objetivo. Se fleta un autobús gratis desde la estación de Gernika a las 12 h. rumbo a la localidad fabril.

El Bilbao Athletic despidió la temporada en Lezama con victoria 2-0 ante el Real Unión con goles de Villalibre y de Iñigo Vicente y ahora le toca despedida en Ellakuri ante un CD Vitoria ya descendido. Un día especial para Aritz Solabarrieta, que abandona en junio el club junto a su ayudante Iñaki González, más Larrazabal y Villalibre que ascenderán al primer equipo e Iñigo Muñoz que acaba contrato. Un último cartucho para que vayan rodándose Sancet y Baqué tras recuperarse de sus operaciones de ligamento, con Sillero, Vivian y Víctor San Bartolomé saliendo ya de sus respetivas lesiones y Guruzeta operado y en talleres hasta noviembre. No estará tampoco el portero Unai Etxebarria rumbo al playoff con la UD Logroñés. La misión es mantener la quinta plaza.

«Como es el último partido de la temporada y nos jugamos la Copa del Rey, seguro que vas a ver el partido en Ganzábal», lanza en su cuenta oficial el UP Langreo para animar a su masa social, que recibe a la SD Leioa ya clasificada. Los precios para adulto, 15 euros, Sub 25: 10, Sub 17, 5 y los socios y los infantiles, gratis. Día de despedida para el gran capitán, Aitor Córdoba, que apunta a aceptar la oferta de la Primera División de Grecia.

En las instalaciones de Mareo, la SD Amorebieta se juega la Copa con la competencia de la UP Langreo, con un punto menos para los astures. Se despiden Aritz Mujika, que cuelga las botas, y Mario Soberón, que acaba su cesión del Racing, lo mismo que los cachorros Tascón y Luengo. Una segunda vuelta espectacular de los hombres de Iñigo Vélez de Mendizabal, que lo quieren refrendar con la guinda del Torneo del KO una vez aliviadas sus arcas.