El Portugalete cumple y se clasifica para la última ronda de los play-off Borja Agudo Los jarrilleros empatan en La Florida y la victoria en la ida les da el billete para la eliminatoria final PERU OLAZABAL Domingo, 16 junio 2019, 16:08

El Portugalete vuelve a tener la opción de ascender a la categoría de bronce. Los jarrilleros ya se la jugaron ante la Llagostera sin éxito, pero ahora tras batir al Alondras en la segunda fase, disputarán la final del play-off para jugarse un puesto en Segunda División B. Los gualdinegros vencieron en la ida por 1-2 y en La Florida se dedicaron a defender ese resultado. Los locales se pusieron por delante y un tanto de los gallegos en los últimos instantes del choque hizo peligrar una eliminatoria en la que los portugalujos siempre se mostraron superiores.

1 Portugalete Mediavilla; Yaser, Artabe, Cubería, Moya; Axel Serio, Ukerdi Corres, Txopi, Infante; Rementería (Celihueta, min. 78) y Bonilla (Ito, min. 71). 0 Alondras

Los primeros compases del encuentro fueron muy trabados, con pocas revoluciones, al igual que continuó el resto del partido. El Portugalete parecía tener el duelo bajo control, ya que el resultado de la ida dejaba la eliminatoria bastante encarrilada a favor de los jarrilleros. Por ello, no estaban muy vivos en ataques y no tomaron muchos riesgos a la hora de armar la ofensiva. Sin embargo, mantuvieron una gran solidez defensiva que no permitió a los gallegos crear peligro y poner en aprietos a los locales. Durante la primera mitad, se vieron ocasiones a cuentagotas y además, ninguna fue muy clara como para mover el marcador.

Los de La Florida lo intentaron con numerosos saques de esquina y varias faltas laterales, pero no tuvieron mucho acierto. La más clara de todo el primer tiempo la tuvo David Infante en el minuto seis por medio de un testarazo que despejó a córner Nucho por encima del travesaño. El Alondras solo disparó una vez a puerta en los primeros 45 minutos, también con un cabezazo de Varela en el minuto 19, que atrapó sin problemas Mediavilla. El encuentro, sobre todo en el último cuarto de hora del primer tiempo, discurrió con poco ritmo, alternándose la pelota entre unos y otros en las inmediaciones del centro del campo y no ocurrió nada destacable en ninguna de las dos áreas.

La segunda parte comenzó con mucho más brío que la primera y el envite cogió otro color al anotar el Portugalete, apenas cuatro minutos a partir del pitido que certificó el inicio del segundo acto. Axel Serio, muy veloz, encaró a la zaga contraria, realizó una pared con Bonilla y ya en el interior del área, Serio remató al palo contrario para ponerse por delante también en este partido de vuelta. Una vez que los jarrileros ya habían cumplido con su deber de marcar uno más, el encuentro volvió a la normalidad y la emoción brillaba por su ausencia. Cumplida la hora de encuentro, André lo intentó con un cabezazo y diez minutos después, el atacante sueco volvió a probar otra vez de cabeza, pero en ambas Mediavilla respondió bien y fue muy seguro, por lo que no existió el temor al empate en estos momentos.

Sin apenas crear peligro real, en los últimos instantes, el Alondras consiguió firmar las tablas. En el minuto 88, en una falta desde la frontal del área, Yhavé la coló por encima de la barrera muy ajustada al palo y nada pudo hacer el arquero local para evitar la diana. Con este tanto, el Alondras se vino arriba y apretó a los jarrilleros. Jonas pudo hacer el 1-2 y empatar la eliminatoria, pero Mediavilla respondió bien y la eliminatoria se inclinó hacia el lado portugalujo.