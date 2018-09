Pocos puntos y menos goles en Segunda B El Leioa fue uno de los dos equipos vizcaínos que marcó. / Pedro Urresti Ningún equipo vizcaíno de la categoría ganó en la segunda jornada de la competición y solo se anotaron dos tantos, con la triste noticia de la lesión de Sancet JAVIER BELTRÁN Bilbao Lunes, 3 septiembre 2018, 13:10

Cuatro empates y tres derrotas han ensombrecido la segunda jornada en el Grupo II de Segunda B, en el que los goles siguen muy caros (cuatro en la primera jornada) y apenas dos, Sergio Benito para el Barakaldo y Xabi Etxebarria en Sarriena, en este esquivo fin de semana para los conjuntos de Bizkaia.

De momento, parte de la armada vizcaína (Amorebieta, Cultural y Arenas) se coloca en el furgón de cola de la clasificación. Pero esto acaba de empezar y los pilares necesitan aún tensarse. Un segundo peldaño de la competición que encima vino aparejado por la lesión en Tanos de Oihan Sancet, la perla del Bilbao Athletic, en el 0-0 ante la Gimnástica de Torrelavega, con una entorsis en la rodilla izquierda. Villalibre estrelló un balón en el travesaño y los cachorros, pese a este duro varapalo, sumaron su cuarto punto para allanar el lógico tránsito de su juventud.

Fue por ello un sábado maldito, en el que el Arenas cayó en Gobela ante el voluntarioso Izarra (0-1), pese a malgastar ocasiones claras de Uranga y Etxaniz. Laborda, sin embargo, marcaba para el conjunto navarro en el único error punible de los locales. La próxima cita para los hombres de Luaces, con dos puntos en su casillero, se circunscribe al próximo sábado en El Sardinero ante el Racing de Iván Ania.

La Cultural de Durango, que arrancó su sonoro redebut en Segunda B con un meritorio ante la UD Logroñés en Tabira, se vino de vacío de Zubieta ante la Real Sociedad B. Celorrio, Djouahra y Gorostidi noqueron (3-0) al equipo de Igor Núñez, en el que Iñigo Pradera estrelló un balón en la madera en un momento clave y que, pese un resultado demasiado abultado, no perdieron la valentía ni el descaro. Nadie dijo que fuese fácil la adaptación a un nuevo y exigente escenario.

El Gernika no pudo pasar el empate a cero con el Sporting B, pese a disponer de varias oportunidades, con un palo de Gandiaga, y el dominio en un envite en el que acabaron jugando los hermanos Santamaría, uno por bando, que saltaron en la segunda mitad. El técnico foral, Urtzi Arrondo, resumía el desarrollo de este arranque liguero: «Hay que valorar el punto, no hemos metido gol en dos partidos, pero casi no nos han generado ocasiones; lo importante es sumar, ahora iremos a Calahorra con ganar y a por el premio de la Copa, con la ambición personal de todo del grupo de intentar pasar esta primera eliminatoria», en referencia a la cita ante la Cultural en Urbieta, el miércoles a partido único.

El Barakaldo estuvo a punto de cosechar su segunda victoria en Las Gaunas ante la UD Logroñés, en el que el delantero cedido del Rayo, Sergio Benito, volvió a ver puerta nada más empezar en su matrimonio con el gol. De Paula casi repite también, pero el equipo riojano, al que le pesa de momento su etiqueta de aspirante al play-off de ascenso, salvó los muebles con tanto de Mikel Santamaría con la testa a la salida de un córner.

El Leioa también cosechó una equis, la segunda tras la de Mareo, con un 1-1 frente al Calahorra en suelo propio. Un rival riojano que no va a ser un rival sencillo en su regreso a la Segunda B. El central Xabi Etxebarria rescató un punto de certero cabezazo solventando el gol inicial de Rodrigo Sanz, de falta directa.

Por último, el Amorebieta, pilotado por Iñigo Vélez de Mendizabal, encadenó su segunda derrota (0-3) frente al Real Unión cerrando el círculo para la armada vizcaína en Urritxe. Los fronterizos vencieron con goles de Capelete y dos de Mikel Orbegozo, que casi sella un tercero sobre la bocina, y deja a los azules a cero en su casillero. Debutó el joven Tascón.