El paro vuelve a cebarse con Jon Ander Felipe

El arquero Jon Ander Felipe, compañero de generación del 95 de Lezama de Álex Remiro, y que compartió vestuario con Kepa Arrizabalaga, se topa de nuevo con la inactividad bajo los palos. No tiene «nada» de Segunda B o del extranjero y tan sólo le queda el consuelo de enrolarse en un club de la Tercera División vizcaína que le acaba de llamar, con la puerta abierta a salir al exterior como hiciera su amigo Martín Bengoa desde la SD Leioa rumbo a la Primera División de Marruecos: «Me gustaría, quiero irme al extranjero, pero no me sale nada. Veremos... Los porteros lo tenemos difícil», afirma a EL CORREO recién llegado a Bilbao después de tres semanas entrenandose en el seno del UE Horta para no acusar el no competir.

«Se han quedado muchos porteros sin equipo», lamenta Jon Ander, que tiene contacto con Markel Areitio, también descabalgado en su misma tesitura en un mercado de Segunda B saturado y cruel con el exceso de guardametas, algunos con experiencia en categorías superiores. «Esperaré de aquí al cierre del mercado (el 2 de septiembre) a ver qué pasa», desliza el excachorro, un meta acreditado con horas de vuelo en Segunda B y Segunda a notable nivel.

Con Ziganda

Jon Ander Felipe, portero que después de crecer en Lezama y ser cedido en la SD Amorebieta, disputó en Segunda diez partidos con Ziganda en el banquillo, pasó por el CD Vitoria, filial del Eibar, siendo cedido en UD Logroñés, y Llagostera antes de recalar en el Toledo, donde hace dos campañas no jugó demasiado. Desde el pasado verano hasta enero tampoco tuvo equipo, y en ese mercado invernal, tras pasar por el escaparate que supone las sesiones de las selección de la AFE en San Pedro de Pinatar, se enroló de nuevo en la SD Amorebieta. Desde finales de mayo se encuentra de nuevo sin equipo tras no renovar con los Azules.

Se ejercitó primero con la SD Leioa en Sarriena para no perder la forma, y las últimas semanas ha trabajado a fondo en la UE Horta, club catalán de la Tercera División de donde es su novia. Este lunes regresaba a Romo a la espera de acontecimientos con el día 2 de septiembre como fecha tope del mercado, aunque al tener ficha profesional por su paso por Athletic su límite no le afecta, además de divisar las ventanas exteriores abiertas. Jon Ander Felipe siente de nuevo la manida soledad del portero. A sus 24 años no se desespera, no está todo perdido. «Lo voy llevando...», subraya. Se ha interesado por «clubes top» de la Tercera española, pero ha resultado imposible: «Lo primero que han fichado es portero y delantero», relata el excachorro. No declina combinar un equipo de esa categoría con un trabajo para completar un sueldo digno en época de penuria económica en el conjunto del fútbol de bronce, muy alejado de los focos y los excesos del de élite: «En Cataluña es una fórmula que se utiliza», se sincera Jon Ander, deseoso de volver a calzarse los guantes y con un Tercera vizcaíno pendiente de su decisión final.