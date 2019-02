Orlando Sáiz renuncia a la reelección como presidente del Barakaldo Orlando Sáiz, en Lasesarre. / Borja Agudo La directiva descarta para este curso una votación sobre la transformación en Sociedad Anónima Deportiva, «porque es un debate que ya no nos corresponde» AZAHARA GARCÍA Miércoles, 6 febrero 2019, 22:07

Fin de una era en el Barakaldo. La de Orlando Sáiz en el cargo de presidente del club fabril, puesto al que accedió hace cuatro años. El actual máximo mandatario gualdinegro anunció ayer su renuncia a la reelección en las elecciones presidenciales que tendrán lugar está temporada y que se convocarán en el plazo de dos meses.

Sáiz no desveló el motivo de su decisión y declinó comentar nada al respecto a los medios de comunicación que acudieron a la reunión informativa convocada para explicar el proceso a seguir en el caso de una hipótética transformación en Sociedad Anónima Deportiva, así como las perspectivas de futuro de la entidad. El anunció no causó demasiada sorpresa entre los cerca de 80 socios que asistieron, pues era una posibilidad con visos de hacerse realidad.

Cabe recordar que Sáiz, y los miembros de su junta, han vivido una legislatura complicada. Los inicios en el cargo fueron tranquilos, y a nivel deportivo, el equipo vizcaíno firmó una gran temporada, logrando el billete para el play-off y finalizando la liga en segundo lugar, con una histórica puntuación. Era el equipo que dirigía David Movilla, quien ni un año después acabó siendo cesado –la justicia lo declaró como despido improcedente– por la directiva por desavenencias internas. La decisión no gustó a un sector de la afición. Fue entonces cuando el presidente gualdinegro y su junta vivieron sus peores momentos, ya que recibieron amenazas de muerte, que están denunciadas ante la Ertzaintza. Sáiz, incluso, tuvo que ser escoltado a un partido en Lasesarre.

Una experiencia poco grata que podría haber mermado sus ganas de seguir ocupando el sillón de Lasesarre y dirigiendo el club de sus amores, al que la próxima campaña seguirá como un aficionado más en la grada. Ayer, sin embargo, no ofreció ninguna explicación al respecto y el anuncio se produjo cuando un socio pidió una votación para decidir la conversión en SAD, un debate que surgió en la asamblea ordinaria del pasado mes de julio en la que la directiva afirmó que había recibido «algunas llamadas de inversores nacionales y extranjeros».

Sin pronunciamientos claros

Sáiz descartó un referéndum para este año, «ya que ese debate ya no nos corresponde. En dos meses se convocarán elecciones y nosotros no estaremos», señaló. Asimismo, la directiva afirmó que recientemente no ha surgido ningún inversor interesado y que cuando hubo llamadas, «la directiva actual no ha dado más pasos con estos mediadores más allá de atenderles amablemente y explicarles que por la actual filosofía del club no estábamos interesados en lo que nos pudieran ofrecer».

Tampoco entre los socios presentes hubo pronunciamientos claros al respecto, aunque algunos de los presentes opinaron que si en un futuro el club quiere ser competitivo, será necesario proceder al cambio de modelo de gestión. «Tenemos el presupuesto más bajo de los equipos que luchan por el play-off. Convertirse en SAD va a ser la manera de ser competitivos. Si no no vamos a ascender nunca», arguyó un abonado. Los socios que acudieron a la cita tuvieron la oportunidad de escuchar de boca del abogado del club, Borja Osés, los pasos necesarios para realizar dicha conversión, siempre y cuando dos tercios de la masa social vote a favor de la misma.