La mejor jornada del curso: cuatro victorias de la armada vizcaína Las derrotas de Bilbao Athletic y Cultural de Durango ensombrecen el papel de los equipos de Bizkaia JAVIER BELTRÁN Bilbao Lunes, 1 octubre 2018, 04:46

La sexta jornada fue la más benigna en lo acumulado del curso para la armada vizcaína de Segunda B, con hasta cuatro victorias de Barakaldo, Arenas, SD Amorebieta y SD Leioa, un empate (Gernika) y dos derrotas: Bilbao Athletic en Oviedo y Cultural en El Sardinero. De este modo se va despejando el horizonte, con ya solo forales y durangarras en el sótano de la tabla, con 3 y un punto, respectivamente. El resto va saliendo de la quema.

Gaizka Garitano, técnico del Bilbao Athletic, no disimuló su disgusto al no comulgar con el viaje del miércoles a Inglaterra para jugar la Premier Cup U23 y desplazarse a Oviedo sin descanso ni tiempo de entrenar en condiciones. Llueve sobre mojado. Cargó contra la dirección deportiva, que eligió a un nutrido número de sus jugadores sin contar más que con dos del Basconia y ninguno del Juvenil de Honor: «Nuestra jornada está marcada por un partido en Inglaterra el miércoles, sabiendo que el siguiente lo íbamos a perder», deslizó el entrenador de Derio, dolido por el peaje de una derrota ante el Vetusta, que le descabalga del liderato con las bajas sensibles de Sancet y Baqué.

El remozado Barakaldo va sin cadena. Abofeteó al invicto Izarra en su cancha y se coloca colíder en la cúspide de la tabla con el Racing (14 puntos ya), que noqueó a la Cultural de Durango, y al que ahora se mide en la próxima entrega en Lasesarre. «Primera victoria del año fuera de casa. Gran trabajo equipo. Pocos ganarán en un campo tan difícil como es Merkatondoa. A seguir, esto solo acaba de empezar», comenta el volante fabril David Cuerva. El joven ariete Sergio Benito, cedido del Rayo Vallecano, se volvió a aliar con el gol. El chico promete.

La Cultural no encontró consuelo con la derrota en la recta final ante la locomotora del Racing, acabando en inferioridad numérica la última media hora de choque. «Me voy decepcionado porque nuestra propuesta era ser protagonistas. Nos ha restado el escenario, el resultado es injusto», lanzaba su técnico, Igor Núñez. Su homólogo, Iván Ania echó un cable a su rival, que vendió muy cara la derrota: «Hemos tenido que poner cuatro delanteros para ganar», y más claro aún: «La Cultural va último, pero no me parece el peor equipo de la categoría, ni mucho menos».

El Arenas se dio un festín ante el Langreo en Gobela, impulsándose hasta el duodécimo puesto con 7 puntos con su segunda victoria consecutiva: «Un partido para seguir creciendo y despejar dudas, llegando mucho y marcando cuatro goles, que en esta categoría es muy difícil», comentó Jabi Luaces, que siempre garantiza resultados con tiempo para activar sus postulados. Los puestos de Copa se acercan.

La SD Leioa, sin hacer ruido, se cuela en el Top 10 de la tabla con 9 puntos tras una nueva victoria con goles de su punta Fran Sota (2-1), de vuelta en Sarriena, ante la Gimnástica de Torrelavega. Lambea tira de humildad y es consciente que la liga se hace muy larga.

El Gernika, de nuevo, mereció mejor suerte, pero se le resiste la gloria. En Urbieta no pasó del 1-1 ante el Tudelano. En el tramo final, Aimar, Gorka Larruzea y Parra pudieron anotar el gol de la victoria, pero al final tuvieron que conformarse con un punto que no le permite despuntar. «El punto es bueno, aunque quiero un equipo más decidido», señaló el técnico navarro Iñigo Valencia. «Tengo la sensación de haber perdido dos puntos tras tener infinidad de ocasiones, ha sido una pena, teníamos muchas ganas de conseguir la primera victoria», remató Urtzi Arrondo, que sigue perseverando. «Nos da la tristeza del esfuerzo del equipo», subrayó el míster foral, ensalzando a sus pupilos.

La SD Amorebieta va viendo la luz y ya es el 13 en la escalera del Grupo II tras un arranque esquivo. La victoria ante el CD Vitoria, que encadena a la de Torrelavega, es más que meritoria por la dificultad que entraña un rival talentoso. Tascón, cedido del Bilbao Athletic, volvió a marcar en Urritxe, y Ortega anotó una pena máxima. Iñigo Vélez de Mendizabal, joven técnico de los azules, va encontrando la fórmula. «Hemos sufrido, ganar es complicado en un partido de ida y vuelta. El equipo sigue mejorando y creyendo en lo que se está haciendo», zanjó el exdelantero vitoriano.