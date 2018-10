Mediavilla: «No pierdo la fe, creo que puedo llegar» Mediavilla no pierde la esperanza de volver a vestirse de corto. / J.B. El de Deusto, actualmente sin equipo, confía en recibir pronto alguna oferta. No descarta irse al extranjero. JAVIER BELTRÁN Bilbao Miércoles, 17 octubre 2018, 17:59

Ander Mediavilla, una de las perlas de Lezama, cosecha del 96 junto a Oleaga, Guruzeta, Andoni López y Jurgi, está sin equipo tras su paso por Basconia y Oviedo B y ser convocado por Anquela en Segunda. «No pierdo la fe, me encuentro mejor que en juveniles», comenta mientras entrena con el Barakaldo en busca de destino. El mediocentro deustoarra ha sido operado en hasta cuatro ocasiones de su rodilla izquierda.

- Lleva un tiempo entrenando con el Barakaldo y a punto estuvo de coger una ficha antes del fin de mercado veraniego.

- Llevaba entrenando un mes con el 'Baraka', poniéndome a tono para que me viese Larrazabal, en primera instancia para probar. A 31 de agosto contaba con que me hicieran ficha, me veía bien entrenando, que podía entrar en la dinámica del equipo. Pero al final vieron la prioridad de captar a dos delanteros (Toro y Sarkic) y yo me quedé sin ficha. Me veía con posibilidades, con un hueco para poder jugar. Están Carles Marc, Cuerva y Antonio Sánchez en mi puesto, son muy buenos.

- Pero sigue entrenando en Lasesarre con el equipo fabril.

- Sí, al final estoy muy a gusto. Me encuentro bien, es un buen equipo y antes que estar en mi casa sin coger la forma prefiero estar en el día a día en el Barakaldo para en cuanto me salga algún equipo estar listo para ir. No descarto el extranjero.

- Los dos últimos años ha estado militando en el Oviedo B, con ascenso a Segunda B. El primero con Fernando Hierro subiéndole varias veces a entrenar y el segundo en la pretemporada de Anquela.

-Hierro el primer año me subía a entrenar, con Anquela hice la pretemporada y fui convocado en Copa ante el Numancia, que casi debuté, y en Liga ante el Reus. Renové un año más, estaba siendo una pieza clave en el filial, hasta que a principios de marzo me vuelvo a lesionar y no vuelvo a jugar hasta el final de temporada.

- Las lesiones le han perseguido en su corta carrera. Hasta cuatro operaciones distintas de rodilla, en la izquierda, y recuperaciones. Llegó a estar en el Juvenil de Honor del Athletic de Suances 345 días en talleres.

- Primero me rompí el menisco (en 2013), volví a jugar cinco meses después y dos meses más tarde me rompí el ligamento cruzado. Estuve 345 días fuera. Luego estuve bien, con Gontzal Suances en juveniles. Después me toca con Joseba Etxeberria, juego todo el año, la temporada siguiente con José Luaces en el Basconia y de ahí al Oviedo los dos últimos años.

- Quedó cortado en el Basconia, pese a jugar más de 20 partidos, junto a Bengoetxea (ahora en el CD Vitoria), Ander Santamaría (Somorrostro) o Marcos Jimeno (Sestao River). ¿Le dieron alguna explicación?

- No volví a encontrarme bien de la rodilla, fue un año muy raro, había jugadores que me pasaron por encima y se dio prioridad a otros jugadores antes que a mí. No me renovaron.

- Y no se volvió a lesionar hasta marzo de este año...

- No, pasé en marzo por Vitoria con el doctor Mikel Sánchez y ahora sin problemas. Las cuatro lesiones, por mala suerte, en la rodilla izquierda.

- Mediavilla fue una de las perlas de Lezama.

-Fui llamado por la selección española sub 18, por Santi Denia, pero dos días antes me lesioné el menisco y no pude ir. Jugué en juveniles la Young League contra el Shartak y en Oporto.

- ¿Qué le está faltando para explotar?

- Me lo planteo... todos los días. Lo de la mala suerte está ahí, pero si sigo es porque creo que tengo condiciones y creo que pueda llegar. Es cuestión de tiempo y que pueda demostrarlo. Tengo aún 22 años. No pierdo la fe. Exploté pronto, pero unos cuantos baches en el camino…, sigo para adelante.

- ¿Le han comparado con algún jugador?

- Con Joseba Etxeberria jugaba de mediapunta fuera de casa y en casa de mediocentro, de pivote, ahí me gusta mucho Busquets, aunque me puedo parecer más por los movimientos a Xabi Alonso o Kroos. Yo lo que no tengo es velocidad, y lo que aprovecho es el pase largo, que es mi fuerte. He visto muchos videos de Xabi Alonso en el Liverpool y en el Bayern, me gustaban mucho sus pases largos.

- ¿Ve al Barakaldo en el playoff de ascenso?

-De sobra, hay plantilla y un grupo súper unido, un gran vestuario, magnífico.

-¿Qué se plantea para el mercado invernal?

-Encontrar equipo en enero. De momento, no perder la forma, ir encontrándome cada día mejor después de la operación, como yo soy, y esperar a lo que venga, que seguro que es algo bueno. Me encuentro mejor que en juveniles.