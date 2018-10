Marcellán, excompañero de Unai Simón, «sin cobrar» en Murcia

El fútbol de bronce puede ser traicionero. Cuando menos te lo esperas, te metes en una espiral peligrosa. Tanis Marcellán, portero donostiarra que jugó en el filial de la Real y fue compañero de Unai Simón, Córdoba y Villalibre con España Sub17, acumula, de momento, tres meses «sin cobrar» en las filas del Real Murcia, tercero en el Grupo IV de Segunda B con 17 puntos. «Esto da muchas vueltas», comenta Tanis. Se congratula del impulso del actual portero de la primera plantilla del Athletic: «Me alegro mucho por Unai. Por mi parte, sé que estoy capacitado para llegar donde pueda llegar. En el deporte hay que tener ese toque de suerte. La mayoría de porteros en Segunda tienen 25 o 26 años», especifica para El Correo.

En la capital murciana, Marcellán comparte piso con el joven delantero Zaka, que aterrizó en el club grana en verano también procedente del Levante B. Ahora, el arquero donostiarra, de 22 años, va tirando «de ahorros». «Si necesitamos ayuda, la AFE también está ahí para apoyar», subraya Marcellán. Algunos de sus compañeros fueron previsores y ficharon en julio por el Real Murcia con la condición de cobrar por adelantado un tanto por ciento de sus honorarios sospechando lo que finalmente ha ocurrido.

Tanis Marcellán (2-4-96), que estudió en el Colegio San Ignacio de Loyola, en el barrio de Gros, militó en los juveniles de la Real y en su filial, con Bardaji y Otaño como contrincantes bajo palos, más Iker Hernández, Olabe, Oyarzun o el ahora lateral del Real Madrid Álvaro Odriozola entre los potrillos. Después se alistó en los filiales del Granada y el Valladolid, y el curso pasado fue titular en la segunda vuelta en el Melilla. Su técnico, Manolo Herrero, prendado por sus posibilidades, se lo llevó a la Nueva Condomina, donde este curso es suplente del veterano Ian Mackay, de 32 años, al que captó del Racing de Ferrol. «Es un hombre experimentado en la portería, que ha jugado en Segunda, contrastado en Segunda B y lo está haciendo bien. Al principio había dudas en pretemporada sobre quién iba a ser el titular, pero bueno, ahora a trabajar para jugar», señala un reflexivo Tanis.

Ante el Talavera (1-0), la plantilla pimentonera explotó en su estadio y ante su público escenificó la situación crítica que sufre el equipo y los empleados del club, sin percibir sus sueldos firmados por sus trabajos como jornaleros del balón. Al presidente Víctor Gálvez no le hizo demasiada gracia en el palco de la nueva Condomina, en medio del revuelo montado por una afición que le reclamaba que se fuera.

Una ampliación de capital parece la solución más viable en este contexto viciado, con relevo además en la cúpula gerente del Real Murcia: «Llevamos tres meses sin cobrar, hasta ahora no habíamos dicho nada y esta semana lo hemos hecho para dar un toque de atención, no por otra cosa», desliza Tanis, que apela a no bajar los brazos, puesto que la competición no perdona. «Nosotros vamos a trabajar igual, y esperemos que cuanto antes se solucione. De momento, no hemos tenido ninguna comunicación más», destripa Marcellán, deseoso de calzarse los guantes y cumplir su objetivo de jugar en la élite.