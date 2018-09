Liderato para el Bilbao Athletic, aspiraciones para el Barakaldo y respiro para el Arenas La cuarta etapa de la armada vizcaína en Segunda B fue más fructífera que las anteriores, ya que desahogó a varios equipos JAVIER BELTRÁN Lunes, 17 septiembre 2018, 14:35

La cuarta etapa de la armada vizcaína en Segunda B fue más fructífera que las anteriores. Al menos, desahogó a varios de sus representantes. El Bilbao Athletic es líder con 10 puntos tras los pinchazos de Racing y Calahorra -que no pasaron del empate-, el Barakaldo sigue en el pelotón de cabeza -cuarto con sus tablas en Miranda-, mientras que el Arenas ya respira aliviado tras salir de la zona de descenso.

Aunque la risa va por barrios: la Cultural de Durango cayó en Gobela y se instala en el sótano de la tabla y la SD Leioa perdió fuelle con los cachorros, aunque no abandonan la parte media de la tabla. Por su parte, la SD Amorebieta sumó su primer y merecido punto ante el Real Unión, lo que de cara a la moral de la tropa no es desdeñable. En las metas volantes de la cuarta jornada destacaron los dos goles de Iñigo Vicente en Sarriena, un futbolista determinante elegido para desempeñar empresas en la élite, el de Tascón en Urritxe, que va amortizando su cesión desde Lezama, o el de Dopi en Anduva, el segundo de su cuenta particular. Un tino de los hombres de Gaizka Garitano que desbarataron los planes de Lambea con el Leioa, que fue valiente pese a sus limitaciones técnicas ante un rival que ya se ha enfundado el maillot de líder.

Gayoso y Aitor Ramos dejaron los tres puntos (cuatro suman los hombres de Luaces) en la jaula de Gobela a costa de la Cultural, que virtualmente cierra la clasificación pegada al Amorebieta, Gimnástica y Gernika. Precisamente, los forales sumaron su segundo punto frente al rocoso Real Unión en Urbieta después del mazazo de Copa ante el Sant Andreu con el desgaste físico que aparejó su prórroga del miércoles. Etxabeguren adelantó a los fronterizos tras una asistencia de Mario Capelete y, un minuto después, Ander Larruzea empataba sacando la raza los hombres de Urtzi Arrondo, que tiró de rotaciones para salvar los muebles en una semana vertiginosa.

El sueño del ascenso

El Barakaldo de Aitor Larrazabal se ha abonado a las victorias decorosas en Lasesarre y a los empates a domicilio que le permiten coquetear con el playoff de ascenso. Y segunda equis fuera de indudable mérito, sacando petróleo, tras la cosechada en Las Gaunas. Todo ello pese a las adversidades de carecer de lateral izquierdo específico y de que solo cinco jugadores repiten en un remozado plantel. Dopi adelantó a los fabriles y solo al final los rojillos, que golpearon con fiereza con un par de balones estrellados en el larguero, concretaron sus ocasiones por medio del ariete Claudio Medina dejando la equis en lo alto de Anduva. «Una pena el empate pero este es el camino a seguir del CD Mirandés. Mucha suerte al Barakaldo y a su afición para toda la temporada», se despidió Galder Cerrajería de sus ex compañeros a orillas del Ebro.