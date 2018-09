Urtzi Iturrioz (Leioa): «Somos un equipo fuerte, convencido del trabajo que hacemos» Urtzi Iturrioz, en un entrenamiento. / Insiga SD Leioa El guardameta azulgrana se marca el objetivo de «asegurar la permanencia cuanto antes y, a partir de ahí, si podemos optar algo más bonito, lo intentaremos» IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Leioa Martes, 25 septiembre 2018, 16:28

El portero nacido en Bilbao, aunque criado en la localidad alavesa de Izarra, Urtzi Iturrioz cumple esta campaña la quinta bajo los palos de Sarriena, convertido en una de las piezas claves del esquema del técnico del Leioa, Jon Ander Lambea, que le ha otorgado la titularidad en las cinco jornadas que se llevan disputadas en detrimento de Christophe Atangana, cedido por el Athletic de Bilbao.

Iturrioz «agradece» la confianza puesta en él por parte del cuerpo técnico y dice sentirse «muy contento de tener continuidad», siempre con el objetivo claro de «dar lo mejor de mí y aportar todo lo que pueda al equipo». Hasta el momento, ha encajado siete goles, cuatro de ellos en el partido frente al Bilbao Athletic.

En todas las temporadas que lleva defendiendo el escudo del Leioa, «siempre he contado con minutos, quitando la segunda, cuando me rompí el dedo y luego me costó volver a entrar en el once inicial debido a la gran labor de mi compañero Ángel», recuerda. Al final, «el trabajo del día a día me dio la oportunidad de seguir renovando y aquí sigo». El secreto de esta continuidad no es otro que «esforzarme al máximo, independientemente de si juego o no».

A lo largo de tantas campañas acumula un sinfín de buenos recuerdos. Uno de los más especiales es «cuando nos libramos del descenso en el 'play-out'» hace tres temporadas, cuando se impusieron al Olimpic de Xátiva. También, recuerda «cuando nos salvamos en el último encuentro», sin olvidar el año que «casi nos metemos en 'play-off'».

En definitiva, «guardo buenos recuerdos de todas las temporadas, y este nuevo proyecto es muy ilusionante». En el otro lado de la balanza, el año más complicado fue «la segunda campaña, en la que no nos salía nada en el terreno de juego, si bien conseguimos la salvación», destaca aliviado.

Disfrutar

En su amplia carrera deportiva, ha militado en diferentes categorías de Real Sociedad, Athletic y Alavés, solo le falta el Eibar para completar el póquer de equipos vascos en Primera División. Cada uno ha supuesto una etapa diferente: «La Real me sirvió de formación total, donde comprendí lo que es el fútbol profesional; el Athletic resultó una etapa de transición, donde no tuve el protagonismo que deseaba, aunque aprendí muchísimo».

Por último, su paso por el primer equipo del Alavés resultó «un año muy bonito, donde ascendimos, aunque no dispuse de muchos minutos». Ya centrado en el presente, el guardameta de 30 años no va más allá del «próximo partido y disfrutar todo lo que pueda. Es el mejor camino para poder rendir a tope».

Junto a sus compañeros, considera que «somos un equipo fuerte y convencido del trabajo que realizamos. Pese al bache frente al Bilbao Athletic, podemos competir ante cualquier rival». Ahora llega un bloque de encuentros «muy importante para nosotros, donde podemos dar un importante paso adelante». Iturrioz no quiere ponerse más objetivos para este año que «asegurar la permanencia cuanto antes y, a partir de ahí, si podemos optar algo más bonito, lo intentaremos».