Lambea se agarra a los buenos resultados de otras temporadas en Zubieta Lambea da instrucciones en un partido. / E.C. El Leioa afrontará el derbi vasco con la ilusión de sumar sus tres primeros puntos de la temporadas IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Leioa Viernes, 20 septiembre 2019, 20:47

Real Sociedad B y Leioa se verán las caras a las 18.15 horas del domingo en las instalaciones de Zubieta «donde en las últimas campañas hemos sacado buenos resultados», recuerda el técnico de los azulgranas, Jon Ander Lambea. El árbitro designado para dicho encuentro es Alonso de Ena Wolf, del Comité Territorial Aragonés. Se trata de un colegiado que al ser la pasada temporada su primera campaña en Segunda B, tan solo ha dirigido un encuentro a la S.D. Leioa: lo hizo en la Jornada 27 en la derrota por 3-1 ante el C.D. Vitoria.

Los precedentes en Zubieta a los que hace referencia Lambea son alentadores, habiendo cosechado durante estas cinco temporadas dos victorias, dos empates y tan solo una derrota. Asimismo, los leioztarras llevan tres temporadas consecutivas invictos en Zubieta. El precedente más reciente entre estos dos equipos es la victoria por 1-0 de la S.D. Leioa en Sarriena en la Jornada 31 de la pasada temporada, con gol de Aitor Córdoba.

Los de Sarriena afrontarán el derbi con la ilusión de «ganar y para poder quitarnos la mochila de tener vacío el casillero», que les relegado a la última posición en la tabla clasificatoria. La tarea no será fácil, toda vez que el filial dirigido por Xabi Alonso llegará al encuentro invicto y en una prometedora tercera posición con ocho puntos, fruto de dos victorias y dos empates. Los blanquiazules vienen de cosechar un punto en el siempre exigente Merkatondoa.

Esperanzas

Lambea ha aprovechado la semana para «corregir y mejorar los detalles que nos están penalizando», en este arranque de campaña que nadie vaticinaba después de la gran pretemporada realizada por el equipo. Pese a los malos resultados obtenidos, el 'míster' defiende que «también hemos hecho cosas buenas en esos encuentros que nos dan esperanzas para sacar un buen resultado esta jornada».

Respecto al rival, no duda en calificarlo como una escuadra a la que «le gusta tener el balón, con una calidad técnica importante y la ilusión de su plantilla de llegar algún día al primer equipo». La clave para evitar que los puntos se queden en Zubieta pasará por «intentar que no manejen la pelota y tener nosotros acierto en las áreas y controla la situación defensiva». En esta ocasión no serán de la partida, los lesionados Vega, Sota, Chirri y Monje.